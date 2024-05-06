Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Ева придет в регион сразу после недавних других циклонов — Ольги, Матильды и Ванессы.
Новый циклон принесет ветер и осадки. Весь день 6 мая будет облачно. Вероятен небольшой снег с дождем. Воздух днем нагреется до +9 градусов. Ветер достигнет 15 метров в секунду.
7 мая днем будет до +12 градусов, а ночью возможны осадки. На 8 мая метеорологи прогнозируют сильное потепление и дожди с грозами. 9 мая воздух прогреется до +9…+10 градусов.
10 мая похолодает, днем будет до +7 градусов. В субботу, 11 мая, воздух разогреется до +11 градусов, будет дождь. В воскресенье осадки также возможны, а в целом потеплеет до +17 градусов.
Ранее жителей Свердловской области предупредили о сложной ситуации на дороге.