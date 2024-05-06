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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область

Дождь и мокрый снег накроют Свердловскую область

6 мая 2024, 06:39
Фото: 1MI
В Свердловской области в ближайшие дни прогнозируется дождь и мокрый снег. На регион надвигается циклон Ева.

Ева придет в регион сразу после недавних других циклонов — Ольги, Матильды и Ванессы.

Новый циклон принесет ветер и осадки. Весь день 6 мая будет облачно. Вероятен небольшой снег с дождем. Воздух днем нагреется до +9 градусов. Ветер достигнет 15 метров в секунду.

7 мая днем будет до +12 градусов, а ночью возможны осадки. На 8 мая метеорологи прогнозируют сильное потепление и дожди с грозами. 9 мая воздух прогреется до +9…+10 градусов.

10 мая похолодает, днем будет до ​​+7 градусов. В субботу, 11 мая, воздух разогреется до +11 градусов, будет дождь. В воскресенье осадки также возможны, а в целом потеплеет до +17 градусов.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о сложной ситуации на дороге.

Дождь и снег придут в Свердловскую область в мае
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Осадки#Воздух#Мокрый снег#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Екатеринбург
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