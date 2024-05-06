Два эшелона новых танков отправил российской армии тагильский Уралвагонзавод

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В мае сразу два эшелона с новыми современными танками отправил концерн Уралвагонзавод для ВС РФ, сообщает УВЗ в официальном Telegram-канале.
Первый эшелон с танками Т-72Б3М направлен армии в преддверии 1 Мая. А в понедельник, 6 мая, стало известно об отгрузке танков Т-90М «Прорыв».
Ранее танк Т-90М «Прорыв» стал героем первой серии уникального документального проекта «Тыл», авторы которого рассказывают о достижениях российских оборонных предприятий.
В феврале Уралвагонзавод посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв» и пообщался с рабочими.
Ранее стало известно, что под персональные санкции США попали директор Уралвагонзавода и разработчик танка «Армата».