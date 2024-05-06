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Тагильский Уралвагонзавод отправил ВС РФ два эшелона новых танков

Два эшелона новых танков отправил российской армии тагильский Уралвагонзавод

6 мая 2024, 11:17
Фото: «Уралвагонзавод»

Тагильский Уралвагонзавод отправил ВС РФ два эшелона новых танков

В канун Дня Победы ВС РФ получил эшелон с танками Т-90М «Прорыв». А перед 1 Мая УВЗ поставил армии танки Т-72Б3М.

В мае сразу два эшелона с новыми современными танками отправил концерн Уралвагонзавод для ВС РФ, сообщает УВЗ в официальном Telegram-канале.

Первый эшелон с танками Т-72Б3М направлен армии в преддверии 1 Мая. А в понедельник, 6 мая, стало известно об отгрузке танков Т-90М «Прорыв».

Фото: «Уралвагонзавод»

Ранее танк Т-90М «Прорыв» стал героем первой серии уникального документального проекта «Тыл», авторы которого рассказывают о достижениях российских оборонных предприятий.

В феврале Уралвагонзавод посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел танки Т-72БЗМ и Т-90М «Прорыв» и пообщался с рабочими.

Ранее стало известно, что под персональные санкции США попали директор Уралвагонзавода и разработчик танка «Армата».

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#Дарья Бобровицкая#Экономика#Нижний Тагил#Министерство обороны#Танки#Уралвагонзавод#Поставки#Екатеринбург#ВС РФ#Армия РФ
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