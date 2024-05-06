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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Двое пассажиров автобуса в Екатеринбурге подрались из-за бутылки пива

Двое пассажиров автобуса в Екатеринбурга сцепились из-за бутылки пива

6 мая 2024, 12:57
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр 18+»

Двое пассажиров автобуса в Екатеринбурге подрались из-за бутылки пива

В Екатеринбурге один пассажир автобуса №98 придрался к другому из-за бутылки пива. В итоге мужчины сошлись на кулаках.

Потасовка началась с того, что в автобус зашел молодой человек с бутылкой спиртного напитка в руках. Нарушителю общественного порядка сделал замечание мужчина в очках. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».

Видео: Telegram-канал «Бандитский центр 18+»

Сначала мужчины пытались выяснить отношения в салоне автобуса, а затем вышли на улицу. Пассажиры тем временем потребовали поскорее закрыть все двери.

Ранее в одном из трамваем Екатеринбурга мужчина заставил другого пассажира уступить ему место с помощью пинка в голову.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Автобус#Пассажиры#Драка#Видео#Общественный транспорт#18+#Екатеринбург
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