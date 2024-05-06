Двое пассажиров автобуса в Екатеринбурга сцепились из-за бутылки пива

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Потасовка началась с того, что в автобус зашел молодой человек с бутылкой спиртного напитка в руках. Нарушителю общественного порядка сделал замечание мужчина в очках. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».
Сначала мужчины пытались выяснить отношения в салоне автобуса, а затем вышли на улицу. Пассажиры тем временем потребовали поскорее закрыть все двери.
Ранее в одном из трамваем Екатеринбурга мужчина заставил другого пассажира уступить ему место с помощью пинка в голову.