Екатеринбургские медики рассказали о состоянии выпавшего из окна 4-летнего ребенка

Мальчик, который в понедельник, 6 мая, выпал из окна многоэтажки на улице Шефской в уральской столице, находится в тяжелом состоянии. При госпитализации сознание у ребенка было спутанным, он получил сочетанную травму, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.