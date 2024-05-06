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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Стало известно состояние мальчика, выпавшего из окна в Екатеринбурге

Екатеринбургские медики рассказали о состоянии выпавшего из окна 4-летнего ребенка

6 мая 2024, 15:36
Фото: 1MI

Стало известно состояние мальчика, выпавшего из окна в Екатеринбурге

Ребенок, который выпал из окна в Екатеринбурге, получил сочетанную травму. В больницу его привезли в тяжелом состоянии.

Мальчик, который в понедельник, 6 мая, выпал из окна многоэтажки на улице Шефской в уральской столице, находится в тяжелом состоянии. При госпитализации сознание у ребенка было спутанным, он получил сочетанную травму, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.

Ребенок в Екатеринбурге выпал из окна
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Пострадавший малыш находится в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Врачи пока не дают прогнозов, однако осторожно говорят о положительной динамике, которая наблюдается с момента госпитализации.

Обстоятельства несчастного случая расследуют в СУ СК Свердловской области.

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