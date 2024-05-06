Екатеринбургские медики рассказали о состоянии выпавшего из окна 4-летнего ребенка

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Мальчик, который в понедельник, 6 мая, выпал из окна многоэтажки на улице Шефской в уральской столице, находится в тяжелом состоянии. При госпитализации сознание у ребенка было спутанным, он получил сочетанную травму, пишет Е1 со ссылкой на свой источник.
Пострадавший малыш находится в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Врачи пока не дают прогнозов, однако осторожно говорят о положительной динамике, которая наблюдается с момента госпитализации.
Обстоятельства несчастного случая расследуют в СУ СК Свердловской области.