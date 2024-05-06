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Updated Сегодня, 12:17

«ГАЗель» снесла автобусную остановку на Гальянке в Нижнем Тагиле

«ГАЗель» снесла автобусную остановку на Гальянке в Нижнем Тагиле

6 мая 2024, 12:15
Фото: ОД «Тагил без ям»
Вечером 28 апреля 2024 года на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле водитель «ГАЗели» устроил ДТП и влетел в автобусную остановку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как стало известно TagilCity.ru мужчина за рулем «ГАЗели» не смог справиться с управлением и врезался сначала в Volkswagen Polo, едущий в попутном направлении, а затем в остановочный комплекс для автобусов.

Это произошло около дома №70. Оба водителя прошли освидетельствование на алкогольное опьянение и оказались трезвыми. Никто не пострадал, — рассказали журналисту редакции в отделе пропаганды ГИБДД.
Фото: ОД «Тагил без ям»

Однако спустя несколько дней, раскуроченная остановка так и находилась на своем месте.

Снесли остановку «Карьер». Лишь бы люди не пострадали, там постоянно садоводы ждут автобусы до Черноисточинска, — сетует подписчик ОД «Тагил без ям».

Также стало известно, что в больнице скончался водитель, который недавно спровоцировал аварию в центре Нижнего Тагила.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Остановка#Пассажиры#Водитель#Грузовик#Машина#18+#Екатеринбург#Авария
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