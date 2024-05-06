«ГАЗель» снесла автобусную остановку на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как стало известно TagilCity.ru мужчина за рулем «ГАЗели» не смог справиться с управлением и врезался сначала в Volkswagen Polo, едущий в попутном направлении, а затем в остановочный комплекс для автобусов.
Это произошло около дома №70. Оба водителя прошли освидетельствование на алкогольное опьянение и оказались трезвыми. Никто не пострадал, — рассказали журналисту редакции в отделе пропаганды ГИБДД.
Однако спустя несколько дней, раскуроченная остановка так и находилась на своем месте.
Снесли остановку «Карьер». Лишь бы люди не пострадали, там постоянно садоводы ждут автобусы до Черноисточинска, — сетует подписчик ОД «Тагил без ям».
Также стало известно, что в больнице скончался водитель, который недавно спровоцировал аварию в центре Нижнего Тагила.