Иномарка столкнулась с автомобилем в Екатеринбурге и влетела в столб

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Белый автомобиль, двигавшийся по перекрестку, при повороте влево столкнулся с иномаркой Mazda. В результате случившейся аварии иномарка влетела в столб, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».
Подробности произошедшего ЧП неизвестны. Также в настоящий момент нет сведений о пострадавших.
Напомним, 4 мая 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две машины на улице Бебеля. В результате столкновения пострадал один из водителей, а также школьники 15 и 16 лет. Их отвезли в медучреждение.