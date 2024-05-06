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Иномарка столкнулась с автомобилем в Екатеринбурге и влетела в столб

Иномарка столкнулась с автомобилем в Екатеринбурге и влетела в столб

6 мая 2024, 09:46
Фото: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»
Два автомобиля столкнулись в Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Хохрякова. ДТП случилось 6 мая 2024 года.

Белый автомобиль, двигавшийся по перекрестку, при повороте влево столкнулся с иномаркой Mazda. В результате случившейся аварии иномарка влетела в столб, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Подробности произошедшего ЧП неизвестны. Также в настоящий момент нет сведений о пострадавших.

Напомним, 4 мая 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две машины на улице Бебеля. В результате столкновения пострадал один из водителей, а также школьники 15 и 16 лет. Их отвезли в медучреждение.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Столб#Столкновение#Автомобиль#Иномарка#ЧП#Перекресток#Mazda#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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