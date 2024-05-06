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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Количество клещей в Свердловской области становится больше

Количество клещей в Свердловской области становится больше

6 мая 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Количество клещей в Свердловской области становится больше по сравнению с 2023 годом.

Из-за большого количества снега зимой, а также из-за того, что число вакцинируемых жителей региона снизилось, в 2024 году прогнозируется большее количество клещей в сравнении с предыдущим годом, рассказал сотрудник свердловского Минздрава по медпрофилактике Александр Харитонов в эфире «ОТВ-Екатеринбург».

Также Харитонов отметил, что клещей становится больше из-за плохого качества обработки территорий области. Кроме того, их переносят грызуны. Особенно часто паукообразные нападают на свердловчан в Верхотурье, Сысерти и Ирбите.

Напомним, в Екатеринбурге началась обработка парковых территорий от клещей. Обработкам подвергнутся 500 гектаров.

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#Елизавета Зиборова#Здоровье#Статистика#Нападение#Население#Клещи#Вакцинация#Минздрав#Территория#Противоклещевая обработка#Обработка#Екатеринбург
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