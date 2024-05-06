Количество клещей в Свердловской области становится больше

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Из-за большого количества снега зимой, а также из-за того, что число вакцинируемых жителей региона снизилось, в 2024 году прогнозируется большее количество клещей в сравнении с предыдущим годом, рассказал сотрудник свердловского Минздрава по медпрофилактике Александр Харитонов в эфире «ОТВ-Екатеринбург».
Также Харитонов отметил, что клещей становится больше из-за плохого качества обработки территорий области. Кроме того, их переносят грызуны. Особенно часто паукообразные нападают на свердловчан в Верхотурье, Сысерти и Ирбите.
Напомним, в Екатеринбурге началась обработка парковых территорий от клещей. Обработкам подвергнутся 500 гектаров.