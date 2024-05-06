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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Тагильский спортсмен выиграл всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Лучший в России: золото турнира по греко-римской борьбе завоевал спортсмен из Тагила

6 мая 2024, 16:03
Фото: СШОР «Уралец»

Тагильский спортсмен выиграл всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Воспитанник СШОР «Уралец» Роман Хабибулин выступал в весовой категории до 92 кг. Спортсменов, равных ему по силе и мастерству, в России не нашлось.

Тагильский борец принял участие во всероссийских соревнованиях «Путь к пьедесталу» для юношей до 16 лет. Турнир проходил 3–5 мая в Каменске-Уральском, сообщает СШОР «Уралец» в социальных сетях.

Фото: СШОР «Уралец»

Роман Хабибулин, сражаясь на одном ковре со спортсменами из разных регионов России, завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг.

Тренируется перспективный молодой борец греко-римского стиля под руководством Дмитрия Халимова.

Ранее Роман Хабибулин и его товарищ по команде Мухаммадаюб Саидшоев отлично выступили на региональном турнире памяти Владимира Новикова.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе принесли тагильчанам четыре медали
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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Золотая медаль#Всероссийский турнир#Греко-римская борьба#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
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