Лучший в России: золото турнира по греко-римской борьбе завоевал спортсмен из Тагила

Тагильский спортсмен выиграл всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Воспитанник СШОР «Уралец» Роман Хабибулин выступал в весовой категории до 92 кг. Спортсменов, равных ему по силе и мастерству, в России не нашлось.