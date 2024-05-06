Лучший в России: золото турнира по греко-римской борьбе завоевал спортсмен из Тагила

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Тагильский борец принял участие во всероссийских соревнованиях «Путь к пьедесталу» для юношей до 16 лет. Турнир проходил 3–5 мая в Каменске-Уральском, сообщает СШОР «Уралец» в социальных сетях.
Роман Хабибулин, сражаясь на одном ковре со спортсменами из разных регионов России, завоевал золотую медаль в весовой категории до 92 кг.
Тренируется перспективный молодой борец греко-римского стиля под руководством Дмитрия Халимова.
Ранее Роман Хабибулин и его товарищ по команде Мухаммадаюб Саидшоев отлично выступили на региональном турнире памяти Владимира Новикова.