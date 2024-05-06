Мальчик из приемной семьи в Нижнем Тагиле умер при странных обстоятельствах

Женщина водила сына на массаж и к медикам. Затем она отдала его в детсад, где у него не сложились отношения с воспитателями. Известно, что ребенок впал в кому из-за сахарного диабета, а связь между травмой головы и жалобами на родителей не подтвердилась. Однако полиция продолжает проверку.