Мальчик из приемной семьи в Нижнем Тагиле умер при странных обстоятельствах

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Накануне, 13 апреля, мальчика увезли в коматозном состоянии в больницу на скорой помощи. Спустя сутки он умер, не приходя в сознание. После этого тело отправили на экспертизу, где во время вскрытия была выявлена черепно-мозговая травма, пишет Е1.
Сотрудники полиции начали проверку семьи, в которой жил ребенок. По словам соседей, родители от всех скрывали мальчика. В детский сад он мог прийти с синяками, а также один раз он пришел с переломом руки.
По словам приемной мамы умершего мальчика, она собиралась продать свой дом и уехать. Когда ей отдали ребенка, она не знала о его состоянии здоровья. При этом женщина отметила, что мальчик был слабый. Когда его забрали домой, он не разговаривал и был запуганным.
Также тагильчанка рассказала, что мальчик, будучи пятилетним, весил 11 килограммов, не умел держать в руках ложку и вилку, а также ходить в туалет. Когда ей прислали медкарту ребенка, она поняла, что у него имелось множество болезней.
Женщина водила сына на массаж и к медикам. Затем она отдала его в детсад, где у него не сложились отношения с воспитателями. Известно, что ребенок впал в кому из-за сахарного диабета, а связь между травмой головы и жалобами на родителей не подтвердилась. Однако полиция продолжает проверку.
Напомним, в Екатеринбурге умерла 11-летняя девочка, лежавшая в больнице. По мнению матери, это произошло из-за халатного отношения врачей. Дело находится на контроле СКР.