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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Многодетная мать в Екатеринбурге купила поддельные документы ради выплат и субсидий

Многодетная мать в Екатеринбурге купила поддельные документы ради выплат и субсидий

6 мая 2024, 05:34
Фото: 1MI
44-летняя женщина в Екатеринбурге купила поддельные документы о рождении ребенка, чтобы получать за него деньги.

Екатеринбурженка, воспитывающая четверых детей, приобрела у своего знакомого фальшивые документы о том, что она якобы родила пятого ребенка.

Это было сделано с целью получать дополнительные выплаты и субсидии, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Сумма нанесенного ущерба превысила 300 тысяч рублей. Когда обман вскрылся, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница несколько лет получала выплаты на ребенка, которого никогда не рожала.

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