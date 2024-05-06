Многодетная мать в Екатеринбурге купила поддельные документы ради выплат и субсидий

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Екатеринбурженка, воспитывающая четверых детей, приобрела у своего знакомого фальшивые документы о том, что она якобы родила пятого ребенка.
Это было сделано с целью получать дополнительные выплаты и субсидии, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Сумма нанесенного ущерба превысила 300 тысяч рублей. Когда обман вскрылся, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница несколько лет получала выплаты на ребенка, которого никогда не рожала.