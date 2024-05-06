Мужчина пытался вывезти пять телефонов из Екатеринбурга в Узбекистан

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Остановили мужчину в «зеленом коридоре». Он должен был проходить через «красный коридор» после оформления декларации на товары, отметили в Уральском таможенном управлении.
Нарушитель закона — 28-летний узбек. Он пояснил, что не был знаком с таможенными правилами. А смартфоны вез для своих друзей.
Был составлен административный протокол, а технику признали партией для продажи и изъяли. Теперь мужчину могут оштрафовать на сумму от половины до двукратной цены смартфонов.
Ранее в аэропорту Кольцово был задержан пассажир с ножами. Мужчина прилетел из Узбекистана с оружием.