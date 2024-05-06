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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

Мужчина пытался вывезти пять телефонов из Екатеринбурга в Узбекистан

Мужчина пытался вывезти пять телефонов из Екатеринбурга в Узбекистан

6 мая 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина пытался вывезти из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пять телефонов. Их он хотел доставить в Узбекистан.

Остановили мужчину в «зеленом коридоре». Он должен был проходить через «красный коридор» после оформления декларации на товары, отметили в Уральском таможенном управлении.

Нарушитель закона — 28-летний узбек. Он пояснил, что не был знаком с таможенными правилами. А смартфоны вез для своих друзей.

Был составлен административный протокол, а технику признали партией для продажи и изъяли. Теперь мужчину могут оштрафовать на сумму от половины до двукратной цены смартфонов.

Ранее в аэропорту Кольцово был задержан пассажир с ножами. Мужчина прилетел из Узбекистана с оружием.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Узбекистан#Кольцово#Смартфоны#Телефоны#Аэропорт «Кольцово»#Смартфон#Екатеринбург#Административный протокол
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