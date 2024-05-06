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Published Сегодня, 15:49

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Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле

Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы

6 мая 2024, 15:49
Фото: tagilcity.ru
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
6 мая 2024 года вечером в Нижнем Тагиле на Театральной площади состоялась репетиция парада ко Дню Победы. Корреспондент TagilCity.ru заснял самые яркие моменты.

В 18.30 к Драмтеатру начали съезжаться военнослужащие, музыканты, кадеты. К этому времени на проспекте Ленина уже стояла готовая к параду военная техника. Пригнали очень много КАМАЗов, БТР и УАЗов.

Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Сотрудники ГИБДД расчистили улицу от припаркованных автомобилей. За порядком следили полицейские и молодые курсанты МЧС. На трибуне к 9 мая устанавливалась сцена и работали звукорежиссеры.

Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

На крыльце Драмтеатра толпились кадеты, на площади рядом стояли военные. Затем появились оркестранты и начали репетировать на сцене.

Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

После этого перед трибуной прошло построение. Стояли очень долго, а погода была холодная, ветреная и дождливая. Военные пронесли знамена, потом поехала техника.

Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем ТагилеРепетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Репетиция парада Победы 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Напомним, из-за репетиции парада в центре Нижнего Тагила образовались автомобильные заторы, так как дороги перекрыли.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Театральная площадь#Центр#Парад победы#Репетиция#Екатеринбург#Фоторепортаж
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