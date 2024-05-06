Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
В 18.30 к Драмтеатру начали съезжаться военнослужащие, музыканты, кадеты. К этому времени на проспекте Ленина уже стояла готовая к параду военная техника. Пригнали очень много КАМАЗов, БТР и УАЗов.
Сотрудники ГИБДД расчистили улицу от припаркованных автомобилей. За порядком следили полицейские и молодые курсанты МЧС. На трибуне к 9 мая устанавливалась сцена и работали звукорежиссеры.
На крыльце Драмтеатра толпились кадеты, на площади рядом стояли военные. Затем появились оркестранты и начали репетировать на сцене.
После этого перед трибуной прошло построение. Стояли очень долго, а погода была холодная, ветреная и дождливая. Военные пронесли знамена, потом поехала техника.
Напомним, из-за репетиции парада в центре Нижнего Тагила образовались автомобильные заторы, так как дороги перекрыли.