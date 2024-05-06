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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Двое взрослых парней в Тагиле избили семиклассника до сотрясения мозга

Не так посмотрел: двое парней в Тагиле избили семиклассника до переломов и сотрясения

6 мая 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney

Двое взрослых парней в Тагиле избили семиклассника до сотрясения мозга

В Нижнем Тагиле двое молодых людей набросились на ученика 7-го класса прямо на глазах у прохожих и жестоко его избили. Мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом.

Молодые люди напали на подростка на улице Ильича. Как рассказал пострадавший, им не понравилось то, что он посмотрел в их сторону, пишет Е1.

Пострадавший семиклассник Роман был в тот момент с другом, который сбежал после нападения взрослых парней. Мальчик рассказал, что молодые люди начали спрашивать его, почему он смотрит в их сторону и что делает на Вагонке. Также им не понравился шеврон Stone Island, который был у мальчика.

Фото: Е1

Сначала преступники сорвали нашивку, а затем принялись избивать подростка. Все происходило прямо на глазах у прохожих, которые вызвали на место происшествия полицию. Нападавшие сбежали, а прибывшие полицейские позвонили в скорую помощь.

Сначала пострадавшего школьника увезли в детскую больницу №3 Нижнего Тагила, а затем отправили в ДГКБ №9 Екатеринбурга. У Романа диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом глазницы.

Правоохранители уже задержали молодых людей. Это местные жители 19 и 20 лет, которые имеют судимости. Сейчас им предстоит ответить по уголовной статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее в Нижнем Тагиле 1 мая толпа мужчин избила местного жителя.

Екатеринбуржец избил недруга черенком лопаты и отправил его на больничную койку
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Госпитализация#Травмы#Переломы#18+#Екатеринбург#Подросток
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