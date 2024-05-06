Не так посмотрел: двое парней в Тагиле избили семиклассника до переломов и сотрясения

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Молодые люди напали на подростка на улице Ильича. Как рассказал пострадавший, им не понравилось то, что он посмотрел в их сторону, пишет Е1.
Пострадавший семиклассник Роман был в тот момент с другом, который сбежал после нападения взрослых парней. Мальчик рассказал, что молодые люди начали спрашивать его, почему он смотрит в их сторону и что делает на Вагонке. Также им не понравился шеврон Stone Island, который был у мальчика.
Сначала преступники сорвали нашивку, а затем принялись избивать подростка. Все происходило прямо на глазах у прохожих, которые вызвали на место происшествия полицию. Нападавшие сбежали, а прибывшие полицейские позвонили в скорую помощь.
Сначала пострадавшего школьника увезли в детскую больницу №3 Нижнего Тагила, а затем отправили в ДГКБ №9 Екатеринбурга. У Романа диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом глазницы.
Правоохранители уже задержали молодых людей. Это местные жители 19 и 20 лет, которые имеют судимости. Сейчас им предстоит ответить по уголовной статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.
Ранее в Нижнем Тагиле 1 мая толпа мужчин избила местного жителя.