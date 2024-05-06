Не так посмотрел: двое парней в Тагиле избили семиклассника до переломов и сотрясения

Пострадавший семиклассник Роман был в тот момент с другом, который сбежал после нападения взрослых парней. Мальчик рассказал, что молодые люди начали спрашивать его, почему он смотрит в их сторону и что делает на Вагонке. Также им не понравился шеврон Stone Island, который был у мальчика.