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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Более 27 тонн топлива похитили с базы «Газпрома» под Екатеринбургом

Около 27 тонн топлива украли неизвестные с базы «Газпрома» под Екатеринбургом

6 мая 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney

Более 27 тонн топлива похитили с базы «Газпрома» под Екатеринбургом

Топливо на сумму 1,2 млн рублей похитили неизвестные преступники с нефтебазы «Шабровская» под Екатеринбургом.

Кражу в таком большом объеме преступники совершили не за один день: в общей сложности они сливали топливо из цистерн с ноября 2023 года по январь 2024 года, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Перед этим преступники незаметно сорвали пломбы, которыми были опечатаны цистерны. В общей сложности им удалось похитить почти 20 тонн бензина и порядка семи тонн дизтоплива.

Похитителей ищут. Злоумышленникам грозит 10 лет лишения свободы за совершение кражи в особо крупном размере.

Ранее жителя Каменска-Уральского уличили в мошенничестве на 116 тысяч рублей при покупке топлива на АЗС.

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#Дарья Бобровицкая#Криминал#Кража#Бензин#Газпром#Топливо#Нефтебаза#18+#Екатеринбург#Дизельное топливо
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