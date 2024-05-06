Около 27 тонн топлива украли неизвестные с базы «Газпрома» под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Кражу в таком большом объеме преступники совершили не за один день: в общей сложности они сливали топливо из цистерн с ноября 2023 года по январь 2024 года, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Перед этим преступники незаметно сорвали пломбы, которыми были опечатаны цистерны. В общей сложности им удалось похитить почти 20 тонн бензина и порядка семи тонн дизтоплива.
Похитителей ищут. Злоумышленникам грозит 10 лет лишения свободы за совершение кражи в особо крупном размере.
Ранее жителя Каменска-Уральского уличили в мошенничестве на 116 тысяч рублей при покупке топлива на АЗС.