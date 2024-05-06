Пассажиру трамвая в Екатеринбурге стало плохо

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Из-за случившегося инцидента от улицы Фрунзе до цирка временно приостановлено трамвайное движение, пишет ЕАН.
По словам очевидцев, для пассажира, которому стало плохо, вызвали скорую помощь. В настоящий момент ее ожидают. Позднее движение трамваев будет возобновлено.
Напомним, 2 мая 2024 года в районе Уралмаша в Екатеринбурге умер пассажир трамвая №8, которому было примерно 50-60 лет. К месту происшествия приехали медики, однако спасти горожанина не удалось.