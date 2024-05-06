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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Пассажиру трамвая в Екатеринбурге стало плохо

Пассажиру трамвая в Екатеринбурге стало плохо

6 мая 2024, 04:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пассажиру трамвая стало плохо 6 мая 2024 года. В связи с этим на данном участке встали трамваи.

Из-за случившегося инцидента от улицы Фрунзе до цирка временно приостановлено трамвайное движение, пишет ЕАН.

По словам очевидцев, для пассажира, которому стало плохо, вызвали скорую помощь. В настоящий момент ее ожидают. Позднее движение трамваев будет возобновлено.

Напомним, 2 мая 2024 года в районе Уралмаша в Екатеринбурге умер пассажир трамвая №8, которому было примерно 50-60 лет. К месту происшествия приехали медики, однако спасти горожанина не удалось.

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