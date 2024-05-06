Пельменная, магазины и дома будут без света в Нижнем Тагиле. Список

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 06.05.2024 09:00 по 06.05.2024 16:00 с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 8, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; жилой дом Советская 104 А; шкаф управления наружным освещением Советская

2 с 06.05.2024 09:00 по 06.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Шамотная 18; Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86

3 с 06.05.2024 09:30 по 06.05.2024 14:00 г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35а, 36, 38, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 8; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Заводская 110, 110а; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 34, 34а, 36/1, 36/2, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60А, 60б, 9; Кулибина проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 53, 55, 57, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32; Осипенко 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 43, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 91, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Менделеева проезд 1/1, ½, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительная площадка Бондина участок 16; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки «Пединститут»; светофорный объект Кулибина /Кушвинская; РК NTG 018 GGBB Кулибина /Кушвинская у АЗС; гаражный бокс (условно №5) Садовая бокс №5, в районе ГСК «Химик»; гаражный бокс Садовая в районе ГСК «Химик»; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; гараж Чехова бокс №197 ГЭК «Железнодорожник №2»; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027; н/о ТП-1039; н/о ТП-1041; н/о ТП-1047; н/о ТП-1069; Гаражи Заводская; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор «Пединститут» Красногвардейская; Торгово-остановочный комплекс Кулибина

4 с 06.05.2024 09:30 по 06.05.2024 14:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Кулибина 19, 21, 23, 31, 31а, 33; Садовая 99; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5 с 06.05.2024 09:30 по 08.05.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б

6 с 06.05.2024 09:30 по 08.05.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) с. Покровское: Комсомольская 17; Пушкина 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62; Советская 70А; Чапаева 11, 11а; Школьная 11, 9; Симбирская 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 4, 4 А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 70а, 77, 79, 81, 83; базовая станция сотовой связи Пушкина /Уральская

7 с 06.05.2024 10:00 по 06.05.2024 15:00 п. Висим: Красноармейская 3; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Советская уч. 82

8 с 06.05.2024 15:00 по 06.05.2024 16:00 п. Черноисточинск: Гоголя 15, 20А; Садовая 69, 70, 71, 72, 73, 75, 75А, 77; строительный вагончик для электроснабжения объекта «Гидротехническое сооружение „Плотина“ п.Черноисточинск р.Исток Авроринский пруд

9 с 07.05.2024 09:00 по 07.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Металлургов 15, 19А, 19а, 7а

10 с 07.05.2024 09:30 по 07.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кушвинская 11, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 5, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Студеная 4, 6; Школьный переулок 22, 23, 24, 26

11 с 07.05.2024 09:30 по 07.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Захарова 10а, 11а; Удовенко 18

12 с 07.05.2024 09:30 по 07.05.2024 16:30 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Муринская 11-35, 22-26

13 с 07.05.2024 10:00 по 07.05.2024 15:00 д. Усть-Утка: Тагильская 15, 15А, 17, 19, 20, 21, 22, 23 А, 24, 26, 28, 30, 31, 36; объект связи Тагильская 60 м на Ю-Восток от дома №31; объект связи (врем) Тагильская 60 м на Ю-Восток от дома №31)

14 с 07.05.2024 10:00 по 07.05.2024 15:00 п. Висимо-Уткинск: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 20, 22, 3А, 4, 5, 7, 8, 9; Красных Партизан 4, 6; Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42; трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20

15 с 07.05.2024 10:00 по 07.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Мира 45; Учительская 22, 24, 24а, 26, 28, 28-1; Циолковского 29, 31, 33, 35; магазин «Камелия» Мира 45-13; электронно-цифровой билборд (рекламный щит) Мира Циолковского (Самородок); магазин пром. товаров Учительская 26 (пл. бывш.кв.3); Нестационарный торговый объект (временное) Учительская в р-не дома 28; нежилое помещение Циолковского 35-17; Светофор Циолковского — Мира

16 с 07.05.2024 10:00 по 07.05.2024 16:00 п. Висим: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 Д, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Заречная 1, 2, 4, 4-2, 5, 6, 7, 8; Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8; Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8; Ленина ., 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Малая 1, 2, 4; Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9; Окраинная 10, 12; Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А; Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9; Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51А, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9; Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; 8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; Жилой дом Красноармейская 14 п. Висимо-Уткинск; Земельный участок с жилым строением Ленина 54- п. Висимо-Уткинск; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв. 1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г. Нижний Тагил-п.В-Уткинск — д. У-Утка км 61+416; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина; трубчатый колодец Розы Люксембург; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе; объект связи Рабоче-Крестьянская

17 с 07.05.2024 10:00 по 07.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бауманская 7; Полуденская 1, 5, 24, 28; Насосная-котельная, вв.1; Магазин; Гараж Кленовая 16а; Станция катодной защиты

18 с 07.05.2024 10:00 по 07.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Висимо-Уткинск: Рабоче-Крестьянская 1; Пролетарская 1, 1-А, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2 Л, 20, 23, 24, 26, 28, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Дом Пролетарская 1а кв. 1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина

19 с 07.05.2024 13:30 по 07.05.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Кондукторская 37, 39; Лесорубов 1, 4; Монтажников 30

20 с 08.05.2024 09:00 по 08.05.2024 15:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Ленина 142, 108б, 108в, 114, 116, 118А, 118б, 130

21 с 08.05.2024 09:30 по 08.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Заречная 100, 102, 104, 105, 106, 89а, 90, 91а, 92, 94, 95а, 96, 98, 98аа; Зеленая 51; Литейщиков 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Обороны 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Полярная 93, 93а; Электриков 1, 2, 3, 4, 5, 6; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Заречная в районе д. 93

22 с 08.05.2024 09:30 по 08.05.2024 16:30 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Волгоградская 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Победы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9гар; Речная 20, 33а, 35-1; сооружение связи (многофункциональная опора) Победы в р-не дома 2

23 с 08.05.2024 13:30 по 08.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Басова 1, 11, 3, 5, 7; Юности 16 А, 16 В, 18, 20; Парикмахерская «Цирцея» Басова 11, кв. 2; Магазин «Природа» Юности 18-37; магазин Юности 20 (бывш. кв. № 39, № 40); Магазин «Коника» Юности 20-111

24 с 12.05.2024 23:00 по 14.05.2024 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 13; Окунева 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 40, 42; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Энтузиастов 1 Б, 2 а, 2а; Юности 10, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39а, 8; реабилитационный центр и детское кафе Ленинградский проспект /ул. Окунева; Реклама Ленинградский проспект 24 — ул. Окунева, 40; Реклама Ленинградский проспект 28, м-н «Мегамарт»; Реклама Ленинградский проспект 31а (газон); Реклама Ленинградский проспект ул. Окунева; Установка катодной защиты Окунева район ж/д № 18; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы (36) Трикотажников промзона; ЛЭП-6кВ ТП-6/0,4кВ для электроснабжения комплекса объектов, расположенных на земельных участках по адресу: ул. Юности, 12а и ул. Юности, 12б Юности 12а, 12б; Реклама Юности 45 (пр. Ленингр.); Установка катодной защиты Юности район ж/д № 23; наружное освещение ТРП-2004; Тепловая насосная станция №27 Володарского; ГСК «Мебельщик» Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ «Домостроитель» Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

25 с 12.05.2024 23:00 по 14.05.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алтайская 23, 25, 27, 27а; переулок Оплетина 4; АЗС Алтайская 44, в р-не ГСК «Юность»; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Алтайская в районе дома 19а; наружное освещение ТП-2185; АГЗС Алтайская; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения магазина автозапчастей и автомойки Алтайская; Гаражные боксы (711 шт.) Алтайская; автомоечный комплекс Алтайская

26 с 13.05.2024 09:30 по 13.05.2024 10:30 п. Черноисточинск: Калинина 100А, 100Б, 101А, 102А, 121, 122, 123А, 124а, 125А, 126А, 93Б, 98А, 99А; Ушкова 29, 8Д

27 с 13.05.2024 09:30 по 13.05.2024 14:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 20, 20а, 22; Ленина 24, 26, 28, 28а; Первомайская 32; Магазин промтоваров «Коллинз» Ленина 24-1,2,3,16,17; рубеж автоматической фиксации нарушении ПДД Ленина перекресток с ул. Первомайская; магазин промышленных товаров Первомайская 32 (бывш. кв. 66); Офис Первомайская 32-65

28 с 13.05.2024 10:00 по 13.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 56а; Энгельса 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

29 с 13.05.2024 10:00 по 17.05.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Глеба Успенского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26б, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; Застройщиков 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 8; Ильича 41; Исинская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 2а, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Охотников 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 8, 9; Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 59, 61, 62, 70, 79, 81, 83, 83а, 85, 87, 89, 91; Сибирская 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29-4, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-3, 4, 40, 41, 41-2, 41а, 42, 44, 46, 46а, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 7-1, 8, 9; Ушинского 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-3, 18, 18а, 19, 2, 2-2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4-1, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 6-4, 7, 7-1, 8, 8-3, 9; Янтарная 1, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34; Гараж Глеба Успенского 65гар; ШУО-0,4кВ от ТП-2024 Свердлова / Ушинского; садовый дом Свердлова уч. № 3А, СПК «Лесной»; жилой дом Ушинского 12 кв. 2; индивидуальный жилой дом Ушинского 10 кв. 4; жилой дом Ушинского 12 кв. 4; базовая станция сотовой связи Янтарная в р-не д.№14; наружное освещение ТП-2052; Коллективный сад №1 (по Исинской дороге) Ильича; Гаражные боксы (776 шт) Исинская; ГСК «Пихтовые горы» (659 шт) Свердлова; гаражи Свердлова; Испытательный полигон Исинский тр.

30 с 13.05.2024 15:00 по 13.05.2024 16:00 п. Черноисточинск: Мира 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 62, 64, 70; Садовая 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; Тургенева 6; Ударная 17А

31 с 14.05.2024 09:00 по 14.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 37; Индивидуальная 1а, 5, 7; Металлургов 32; Попова 8, 8а; РСПД Гвардейская 37 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 5 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 7 подъезд 4; РСПД Попова 8 подъезд 3

32 с 14.05.2024 09:00 по 14.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Промышленный 11, 13, 5, 7, 9; Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 48, 50, 50а, 52, 54, 58; Гаражи Промышленный

33 с 14.05.2024 09:00 по 14.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 103, 109; Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1; Каховская 15; Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

34 с 14.05.2024 09:00 по 14.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вересовая 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36; Волгодонская 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 9; Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23; Карпинского 11, 12, 13, 14, 15, 16; Перова 65, 71, 73; Рабкоров 30, 32, 34, 36, 51, 53, 55

35 с 14.05.2024 09:00 по 14.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Висимская 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28; Гранитная 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Малахитовая 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

36 с 14.05.2024 09:00 по 14.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Жданова 49, 49 А; Кольцова 148, 162, 163, 62, 64, 70-1, 70-2, 76; Рудничная 11, 15, 17, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 17; Передвижная (Черноист) 3; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146

37 с 14.05.2024 09:00 по 14.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Кузнечная 1, 10, 12, 1гар, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Слесарная 1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Энергетиков 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; жилой дом Серебрянский тракт в мкр-не «Серебрянский»; жилой дом Слесарная 15 мкр.Серебрянский; жилой дом Слесарная 18 (мкр. «Серебрянский»); Строительство жилого дома мкр «Серебрянский» уч. №2; ГРП-15 (Серебрянский) Серебрянский тракт; индивидуальный жилой дом мкр. «Серебрянский»

38 с 14.05.2024 09:00 по 21.05.2024 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Мраморная 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; Перова 101, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99; Рабкоров 38, 59, 61, 63; Рудничная 35, 37, 68, 70, 72; Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

39 с 14.05.2024 09:30 по 14.05.2024 15:00 с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл. Пригородный р-он; садовый дом участок № 26; садовый дом участок №10; садовый дом участок №14; Детский оздоровительный лагерь «Рябинушка» от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь «Северянка» от ТП- 2010 Покровское

40 с 14.05.2024 09:30 по 15.05.2024 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 5 Б, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9; Тургенева 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23

41 с 14.05.2024 09:30 по 15.05.2024 16:30 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж

42 с 14.05.2024 10:00 по 14.05.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 квартал 11, 12, 13, 15, 6, 7, 8, 9; Крылова 8; нежилое здание Щорса

43 с 14.05.2024 10:00 по 14.05.2024 14:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 59; Ильича 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Сибирская 43, 45; Тельмана 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

44 с 14.05.2024 10:00 по 14.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Трикотажников 1, 3а; нежилое помещение Трикотажников 1 корпус 2; СТП-63кВА для электроснабжения производственной площадки складирования металлолома Автомобилистов

45 с 14.05.2024 13:30 по 14.05.2024 14:30 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94; Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Максима Горького 66А; Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Дом Береговая 4 изб; скважина Красных Партизан 33скваж; зона отдыха п. Висим

46 с 14.05.2024 23:00 по 15.05.2024 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горошникова 56; Красноармейская 36; Ленина 25; Первомайская 21, 25; нежилое помещение (строение 1) Горошникова 56/Красноармейская 36; Жилой дом Первомайская 19/56; Пиццерия, кафе Первомайская 19/56; Интернет Первомайская 19/56; нежилое помещение Первомайская 21 (подвал); М-н «Цветы» Первомайская 25-2,3,4,21,22; Магазин «Новая реальность» Первомайская 25-23,24; Гараж Первомайская квартал 8

47 с 14.05.2024 23:00 по 16.05.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алтайская 35, 37, 39, 41; Басова 4, 6, 8; Юности 22, 24; Ремонтностроительные работы по письму Алтайская 41/26; Интернет Алтайская 41/26; Светофор Алтайская шк.№20; Магазин продовольственных товаров «Юность» Юности 22-111; наружное освещение ТРП-2009

48 с 15.05.2024 09:00 по 15.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 37; Индивидуальная 1а, 5, 7; Металлургов 32; Попова 8, 8а; РСПД Гвардейская 37 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 5 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 7 подъезд 4; РСПД Попова 8 подъезд 3

49 с 15.05.2024 09:30 по 15.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Газетная 86, 88, 88-1; Карла Маркса 83, 87, 87-4, 91, 93, 95, 97; Мира 30, 32, 34; Октябрьской Революции 33, 35, 37, 37А, 37а, 39; Магазин, офисное помещение Газетная 86 (площадь бывш. кв. 28); офис Газетная 88, / Октябрьской революции, 39 (бывшая кв. № 30); Офисы Газетная 88-9, 10; Кластер 057 Газетная 88/39; Интернет Газетная 88/39; УКЗ Карла Маркса (район ж/д 83); магазин промтоваров Карла Маркса 83/30; нежилое помещение Карла Маркса 83/30; Кластер 057 Карла Маркса 83/30; Интернет Карла Маркса 83/30 Мира; Магазин «Светильники» Карла Маркса 83/30-1,2; М-н «Янтра» Карла Маркса 83/30-21; нежилое помещение в многоквартирном жилом доме Карла Маркса 87 (помещение 1002); магазин промтоваров «Эилант» Карла Маркса 87 кв. 2; нежилое помещение Карла Маркса 87 пом.1001; Магазин промтоваров Карла Маркса 87-13; Магазин «Фурор» Карла Маркса 91-1,2,3,4,13,14; Салон-магазин мебели Карла Маркса 91-15; магазин «Ткани» Карла Маркса 95 (бывш. кв. 14); Магазин промтоваров Карла Маркса 95-3,4,13; магазин Карла Маркса 97-17; Магазин промтоваров Карла Маркса 97-25; офис Карла Маркса 97-26,27; нежилое помещение Карла Маркса 97/33; Кластер 057 Карла Маркса 97/33; Офис Карла Маркса 97/33; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 97/33 — 1 /Окт. рев.; офисное помещение Октябрьской Революции 35 — кв. 14,15,16; гаражный бокс Октябрьской Революции 37 А ГСК Восток бокс №16; РК NTG 075 GGBB (АРБПиЭО №11 от 2003) Октябрьской Революции 39/Газетная 88; Светофор Газетная — Октябрьской Революции

50 с 15.05.2024 23:00 по 17.05.2024 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Весенняя 10-1, 10-2, 102, 104, 108, 11, 112, 114, 115, 116, 118, 12, 120, 120а, 121, 122, 122а, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 13, 130, 134, 136, 138, 14, 140, 142, 144, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32-1, 32А, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 4, 40-1, 40-2, 42-1, 42-2, 5, 50, 50-1, 50-2, 50Б, 60, 62, 66, 68, 68-1, 68-2, 7, 70, 70-1, 72-1, 72-2, 74, 74-1, 76-1, 76-2, 78, 8, 80, 82, 84-1, 84-2, 86, 9, 92, 96, 98, д. 50; Геологов 1, 1-2, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 29, 3, 31Б, 35, 41-1, 41-2, 43-1, 43-2, 45-1, 5, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82, 87, 9; Геологов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 7, 8, 9; Заозерная 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 9; Серебрянский тракт 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 25, 26-1, 26-2, 26-3, 27, 28, 28-2, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 31-1, 31-2, 32, 33, 33-2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 35-1, 35-2, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 37-1, 39; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Туристов переулок 2, 3-1, 3-2, 4, 6; жилой дом Весенняя 117-1; Дом Весенняя 117-2; Дом Весенняя 119-2; Дом Весенняя 60 баня; Гараж Весенняя 60, бокс №1; н/о ТП-1520 Геологов -Весенняя; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2; часть жилого дома Геологов 45 кв. 2; Гараж Геологов 71гар; видеодетектор Серебрянский тракт а/д Н.Тагил-В.Ослянка 6+472; н/о ПУ-1519; ШУО-0,4кВ от ТП-1512 Заозерная; ГРПБ-2 Серебрянский тракт

51 с 16.05.2024 09:00 по 16.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 3; Кутузова 10, 12, 2, 4, 6; Металлургов 4/2; Шевченко 1, 15, 9

52 с 16.05.2024 09:00 по 16.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: 7 Ноября 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89; Авиационная 13, 15

53 с 16.05.2024 09:00 по 16.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Верескова 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 42а; Нагорная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 9, 9а; Совхозная 5

54 с 16.05.2024 09:30 по 16.05.2024 10:30 г. Нижний Тагил: Коммуны 56; Ударная 10, 11, 11б, 12, 13а, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г; Дом Ударная 36верхв

55 с 16.05.2024 09:30 по 16.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Восточный проезд 11, 13, 15, 17; Жуковского 10, 12, 14, 16; Пархоменко 136, 138, 140, 142, 144; Офис Пархоменко 136 кв. 11; Реконструкция помещения Пархоменко 136-2; офис-магазин Пархоменко 136/21-10; офисное помещение Пархоменко 138 (кв. 3); магазин Пархоменко 138 (пл.бывш.кв№3); М-н «Хозяюшка» Пархоменко 138-1; Магазин промышленных товаров Пархоменко 138-10; СКТ № 090 Пархоменко 144/18; Светофор Жуковского — Пархоменко

56 с 16.05.2024 09:30 по 16.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Коммуны 43, 58, 58а, 62, 64, 66, 67, 67 Б, 68, 68а, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 75Б, 76, 77, 78, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85, 85а, 87, 89; Павлика Морозова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; Рабочая 62; газорегуляторный пункт ПГБ-50Н-2 Черноисточинское шоссе мкр «Старая Гальянка»

57 с 16.05.2024 09:30 по 16.05.2024 16:30 г. Нижний Тагил: Некрасова 34, 36; Степана Халтурина 1-11, 2-18

58 с 16.05.2024 10:00 по 16.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Уральский пр. 56, 56/2

59 с 16.05.2024 12:00 по 16.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Вагоностроителей 4, 4(1), 4-25, 4-4, 6, 6-15, 6-2, 6-3, 8, 8-27; Магазин «Цветы» Вагоностроителей 4 (бывш. кв. 13); магазин Вагоностроителей 6 (бывш. кв. 27,28,13); магазин промтоваров Вагоностроителей 8 (бывш.кв.3); нежилое помещение Вагоностроителей д. 8 пом.1026

60 с 16.05.2024 15:00 по 16.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: 4 Декабрьская 30, 38, 42

61 с 16.05.2024 23:00 по 17.05.2024 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красная 11, 13, 4, 6, 6а, 7, 8; Мира .; гостиница Красная в районе жилого дома № 6; щит-0,4 кВ для строительства гостиницы Красная район жилого дома №6; н/о ТП-1278 Пархоменко от ул. Серова до ул. Победы. ул Красная; н/о РЩ-1027 (от ТП-1278); Гаражи Красная

62 с 16.05.2024 23:00 по 21.05.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Бобкова 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 6а; Валегинская 5, 7; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2118 Ленинградский проспект

63 с 17.05.2024 09:00 по 17.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Кутузова 2, 8; Металлургов 4/2; Шевченко 13, 3, 5, 7, 9; ТП-3605

64 с 17.05.2024 09:30 по 17.05.2024 10:30 г. Нижний Тагил: Орджоникидзе 2, 2а

65 с 17.05.2024 09:30 по 17.05.2024 10:30 г. Нижний Тагил: Тенистая 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9; Базовая станция сотовой связи Тенистая /Б. Кооперативная

66 с 17.05.2024 09:30 по 17.05.2024 16:30 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) г. Нижний Тагил: Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайняя 22А, 4; Фотеевская 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50

67 с 17.05.2024 11:00 по 17.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9; 2-я Апрельская 18; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Декабрьская 11, 13, 15, 19, 23, 5, 7, 9; Майская 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-й семейный переулок 1, 2, 5, 8; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова

68 с 17.05.2024 13:15 по 17.05.2024 14:15 г. Нижний Тагил: Кулибина 44, 46, 54, 56, 60, 60А, 60б; Менделеева 16а, 20, 27

69 с 17.05.2024 13:30 по 17.05.2024 17:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 30; Пархоменко 121, 123, 125, 127, 129; Победы 43, 49; Магазин Пархоменко 121-22; Мини-рынок ТК «Краснокаменский» Победы

70 с 17.05.2024 14:30 по 17.05.2024 15:30 г. Нижний Тагил: Белогорская 2б, 31-34, 30а-35а, 36а, 39, 39а, 40а, 42а; Васильковая 59; 1-й проезд 2-18; ГРП (1-й проезд 14а); ЗАО"Русские башни»

71 с 19.05.2024 23:00 по 23.05.2024 07:00 (3 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 29, 49; Парковая 13, 13а, 9; Пихтовая 16; Энтузиастов 89 А; нежилое здание (торговый центр) Зари стр. 15; светофорный объект (светоточка) Пихтовая 28 (шк.№8); наружное освещение ТРП-2005

72 с 20.05.2024 09:00 по 20.05.2024 10:30 г. Нижний Тагил: Краснознаменная 39

73 с 20.05.2024 09:30 по 20.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 64; Ленина 56, 56 А, 60; Мира 24а; Октябрьской Революции 25, 27, 27б, 29, 31; Торгово-офисное помещение Карла Маркса 64-1,2,3; Торгово-офисное помещение Карла Маркса 64-11; магазин «Обувной» Карла Маркса 64-20; Реконструкция под офис Карла Маркса 64-21; Кластер 057 Карла Маркса 64/31; пельменная Ленина 60/25; гараж Ленина в квартале №33 в районе 9 отряда УГПС ГУВД; Офис «Рекорд» Октябрьской Революции 27 (площадь бывшей квартиры № 2); Магазин Октябрьской Революции 27-20,28; Салон красоты Октябрьской Революции 29-11; офис-магазин Октябрьской Революции 29-19; магазин «КАRCHER-центр» Октябрьской Революции 29-27; Овощехранилище Октябрьской Революции; Светофор Ленина — Октябрьской Революции; Светофор К.Маркса — Октябрьской Революции

74 с 20.05.2024 09:30 по 21.05.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Авиационная 10, 11, 12, 14, 3, 5, 6, 8, 9

75 с 20.05.2024 09:30 по 21.05.2024 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Ильича уч. 1; Уютная 7; садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый дом Ильича д. 65 тер СК №1 ОС ОАО «Строительный трест№88»; садовый дом Ильича уч. 4 СК №1 ОС ОАО «Стр трест№88»; Земельный участок с нежилым строением Ильича участок 10 СК №1 ОС ОАО Строительный трест №88; индивидуальный жилой дом Ильича участок 52; Садовый дом Ильича участок 68 (СК №1 ОС ОАО Строительный трест 88); садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; садовый дом Пихтовая СК№2 ПО «УВЗ», бригада 22, уч. 481; садовый дом Пихтовая бригада 21 №461с.к.№2 УВЗ; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Пихтовая в районе д. 4Б; жилой дом Пихтовая с. к.№2 ПО «УВЗ», бригада 25, участок № 561

76 с 20.05.2024 10:00 по 20.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 22, 24, 26, 28, 30; Победы 45, 45/1, 45/2, 47, 47/1, 47/2, 48, 49, 49а; Помещения для молодых специалистов общежития №9 Карла Либкнехта 22, 1-й подъезд (20кв-р)); киоск «Мороженое» Победы (в районе жилого дома № 48); магазин продовольственных товаров Победы 45 кор. 2 кв. 11; офисное помещение Победы 45 кор. 2 (пл. бывш. кв. 6); магазин Победы 45 корп.2, кв. 11; Аптека Победы 45-109,114; Офис агентства недвижимости Победы 45-59; Парикмахерская Победы 45/2 кв. 6-10; Магазин — мастерская Победы 47/2- 3,4; н/о ТП-1289; ПАСК-5 Приречный

77 с 20.05.2024 11:00 по 20.05.2024 12:00 п. Черноисточинск: Ленина 112а, 122, 122а, 126, 128, 136, 140

78 с 20.05.2024 12:00 по 20.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 28, 30; Победы 45, 45/1, 45/2, 47, 47/2; Помещения для молодых специалистов общежития №9 Карла Либкнехта 22, 1-й подъезд (20кв-р)); магазин продовольственных товаров Победы 45 кор. 2 кв. 11; офисное помещение Победы 45 кор. 2 (пл. бывш. кв. 6); магазин Победы 45 корп.2, кв. 11; Офис агентства недвижимости Победы 45-59; Парикмахерская Победы 45/2 кв. 6-10; Магазин — мастерская Победы 47/2- 3,4; н/о ТП-1289

79 с 21.05.2024 09:30 по 21.05.2024 13:00 г. Нижний Тагил: 2 Декабрьская 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 8, 9; 2-я Апрельская 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 3 Декабрьская 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7; 4 Декабрьская 1, 14, 3, 4, 8; Апрельская 1, 10, 11, 12, 14, 15Г, 15б, 16, 17, 1А, 2, 3, 4, 5, 5гар, 6, 7, 8, 9; Декабрьская 1, 11, 13, 15, 19, 23, 5, 7, 9; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7, 9; 1 Семейный переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9; Семейная 28, 30; 2-й семейный переулок 1, 2, 5, 8; земельный участок с жилым строением Апрельская з/у 14а; РК NTG 090 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Тагильская / Кирова; н/о ТП-1085; Для Актов Все

80 с 21.05.2024 09:30 по 22.05.2024 16:30 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 151А, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; жилой дом Верескова з/у 160а; жилой дом Дальневосточная участок 24 А

81 с 21.05.2024 10:00 по 21.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Береговая-Краснокаменская 1, 2, 3, 4, 5, 6; Победы 51

82 с 21.05.2024 10:00 по 21.05.2024 15:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) п. Висим: Пролетарская 16, 17, 25, 27; Максима Горького 1-19, 2-18, 22; Ключевская 1-5а, 9-12, 2-10, 14, 16

83 с 21.05.2024 10:00 по 21.05.2024 15:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) п. Висимо-Уткинск: Заречная 1, 2, 4, 4-2, 5, 6, 7, 8; Карла Либкнехта 1; Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; трубчатый колодец Розы Люксембург

84 с 21.05.2024 12:00 по 21.05.2024 14:00 г. Нижний Тагил: Береговая-Краснокаменская 2, 4, 5, 6, 7; Победы 51; Аптека Победы 51-2,3

85 с 21.05.2024 13:30 по 21.05.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Ежовая 21 А, 35А; Калиновая 1, 2; Жасминовая 35, 37 А, 39, 43; индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3; дачный дом Калиновая участок № 7; дачный дом Жасминовая участок 41; дачный дом Жасминовая участок № 27; дачный дом Жасминовая участок № 33; индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37; дачный дом Пригородный район в 0,6-1 км на север от п. Зональный Жасминовая участок №31

86 с 21.05.2024 23:00 по 25.05.2024 07:00 (3 раза по 10 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Бобкова 2, 3, 4, 4-3; Ленинградский проспект 12; светофорный объект Басова -МБОУ СОШ № 95; Аптека Бобкова 4-146,147; Киоск по продаже питьевой воды Бобкова р-н ж /д № 4; наружное освещение ТП-2110

87 с 22.05.2024 08:00 по 22.05.2024 18:00 г. Нижний Тагил: Краснознаменная 136, 71, 71а, 71б, 73; производственно-складское здание Краснознаменная 73, строение 2; магазин Кушвинский тракт в районе АЗС; н/о ТП-1412; АЗС Краснознаменная

88 с 22.05.2024 09:00 по 22.05.2024 13:00 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Раздольный пер. 8; нестационарный торговый объект в р-не экопарка «Муринские пруды»; благоустройство парковой зоны в мкр. «Муринские пруды» Смелянского мкр. Муринские пруды; Н/о ТП-4030 1 Фотеево; щит для электроснабжения строительного вагончика для строительства мостового перехода Свердловское шоссе; базовая станция сотовой связи Смелянского

89 с 22.05.2024 09:00 по 22.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 13, 15, 17, 19, 1Б, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 5, 7, 9

90 с 22.05.2024 09:00 по 22.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Брусничная 19, 28; Космическая 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47; Красной Звезды 10, 12, 14; Ракетная 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 8; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская — Ленская

91 с 22.05.2024 09:00 по 22.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Волгодонская 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Красной Звезды 18, 20; Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9

92 с 22.05.2024 09:00 по 22.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26; земельный участок с нежилым строением Южная уч. 155 СНТ «Золотой ключик»

93 с 22.05.2024 09:30 по 22.05.2024 15:00 с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл. Пригородный р-он; садовый дом участок № 26; садовый дом участок №10; садовый дом участок №14; Детский оздоровительный лагерь «Рябинушка» от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь «Северянка» от ТП- 2010 Покровское

94 с 22.05.2024 09:30 по 22.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Мельникова 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1а, 20, 25, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 42, 48, 50, 5гар, 9; Проселочная 25; антенно- мачтовое сооружение связи Мельникова

95 с 22.05.2024 09:30 по 23.05.2024 15:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 33; Ильича 1, 1 Г, 1 б, 1б; Магазин Ильича 1, строение 2; парикмахерская Ильича 1б (пл.бывшей кв. 22); гаражный бокс Тельмана бокс №93

96 с 22.05.2024 10:00 по 22.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: Карла Либкнехта 10, 16, 18, 20, 8; Победы 42, 44, 46; нежилое помещение Карла Либкнехта 20 (нежилые помещения №1-3); Магазин промтоваров Карла Либкнехта 20-46; гаражный бокс №1 Карла Либкнехта в р-не д. 18

97 с 22.05.2024 10:00 по 22.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 8; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60А, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 53, 55, 57, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Менделеева проезд 1/1, ½, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки «Пединститут»; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; гараж Чехова бокс №197 ГЭК «Железнодорожник №2»; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027; н/о ТП-1039; н/о ТП-1041; н/о ТП-1047; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор «Пединститут» Красногвардейская

98 с 22.05.2024 10:00 по 22.05.2024 17:00 с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл. Пригородный р-он; садовый дом участок № 26; садовый дом участок №10; садовый дом участок №14; Детский оздоровительный лагерь «Рябинушка» от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь «Северянка» от ТП- 2010 Покровское

99 с 22.05.2024 14:00 по 22.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 29, 31, 31а, 33, 37; Окунева 45; трамвайный остановочный комплекс Ленинградский проспект в районе дома № 33 А; киоск Ленинградский проспект район магазина «Мегамарт»; линейные объекты благоустройства бульвара Дзержинского; наружное освещение от ТП-2091 Ленинградский проспект

100 с 23.05.2024 09:00 по 23.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140; Братьев Худояровых 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45; Волгодонская 100, 95, 96, 97, 98; Долинная 24, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75, 77; Мурманская 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; Отечественная 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Перова 153, 155; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых

101 с 23.05.2024 10:00 по 23.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 14; Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9

102 с 23.05.2024 10:00 по 23.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Свердлова 12 А, 36А, 44, 54А, 56А; Ушкова 10, 10К, 11, 11А, 13, 14, 14а, 15, 15А, 16А, 16б, 18А, 1Б, 2, 20Г, 22Г, 22Д, 23а, 2Г, 2К, 4, 4Б, 4В, 6, 6Б, 7, 8Г, 8а, 9

103 с 24.05.2024 09:00 по 24.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вишневая 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2; Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ленская 64, 66, 72, 78, 82; Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; Дом Долинная 29/68; ТП-3859

104 с 27.05.2024 09:00 по 27.05.2024 16:00 г. Нижний Тагил: Вязовская 10, 12, 14, 16; Газетная 72, 80; Мира 27, 29; офис Вязовская 10 (пл. быв. кв. 2); офис Вязовская 10 (пл.бывш. кв. 27); Компьютерный салон Вязовская 10-42; Офис Вязовская 16/72-2; Промышленный магазин Газетная 72 (цокольный этаж); магазин «Мир охоты» Газетная 72-64; гараж Газетная 72/16; Нежилое помещение Газетная 72/16; нежилое помещение Газетная 72/16; жилой дом Газетная 72/16; Кластер 055 Газетная 72/16; Интернет Газетная 72/16; коммутатор Газетная 72/16; магазин Газетная 72/16 — кв. 93,94; Магазин промтоваров Газетная 72/16-48; магазин «Цветы» Газетная 72/16-61; нежилое помещение Газетная 72/Вязовская 16; М-н «Семья» Газетная 80-33,34; Кластер 055 Газетная 80/29; Интернет Газетная 80/29; Нотариальная контора Газетная 80/29; Подвальное помещение Газетная 80/29; коммутатор Газетная 80/29; Магазин «Адидас» Газетная 80/29-3,4; Офис Газетная 80/Мира 29; нежилое помещение Газетная 80/пр.Мира, 29; Гараж, бокс № 4 Газетная р-н дома №72 бокс №4; Магазин «Мастер — сантехник» Мира 29/Газетная 80; салон-магазин МТС Мира 29/Газетная, 80; гаражи Газетная; Светофор Газетная — Мира

105 с 27.05.2024 09:30 по 27.05.2024 12:00 г. Нижний Тагил: 7 Ноября 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 59; Ильича 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 80, 82; Сибирская 43, 45; Тельмана 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; Энгельса 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Реклама Восточное шоссе 1 р-н Криомаша; наружное освещение ТП-2019

106 с 27.05.2024 09:30 по 27.05.2024 15:00 г. Нижний Тагил: ул. 70-летия Победы 102, 106, 116, 117, 118, 119, 12, 121, 124, 128, 130, 134, 137, 138, 139, 145, 15, 151, 153, 154, 159, 163, 164, 165, 167, 168, 17, 172, 173, 177, 179, 180, 187, 189, 191, 193, 197, 198, 2, 204, 215, 217, 24, 25, 38, 39, 4, 40, 42, 55, 63, 86, 89, 9, 90, 93

107 с 27.05.2024 13:30 по 27.05.2024 16:00 с. Покровское: Зеленая 24, 26, 28; Мира 32, 33, 34, 35; Победы 17 А; Пушкина 1, 12, 23, 25, 27, 29, 30, 31а, 37, 39, 41, 8; Советская 73 А, 74, 74А, 83 в, 83а, 83б; 8 Марта 15, 19, 19А, 8; Уральская 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33г, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Школьная 11 а, 13; Симбирская 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31Б, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 41а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61 А, 61Б, 62, 64; Советская (Покровка) 69, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97; установка электрохимзащиты Пушкина в районе жилого дома 55; Жилой дом Уральская земельный участок 37А; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г. Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+030; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г. Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+206; светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г. Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+348; Скважина с. Покровское (район школы) Пушкина; наружное освещение Школьная; Наружное освещение Покровское

108 с 27.05.2024 23:00 по 28.05.2024 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленина 11, 13а, 3, 9; Огаркова 5; Уральская-Набережная 15, 15а; Уральская 13, 13-1, 17, 7, 8, 9, 9,11; нежилое помещение Ленина 17,19; Фонтан «Каменный цветок» Ленина в сквере «Комсомольский»; Торгово-офисное здание Огаркова 2, лит. Д, Д1, Д2, Е, Ж; гостиница «Северный Урал» Огаркова 5/Ленина 6; КНС №19 Уральская в р-не ж/д №16

109 с 28.05.2024 09:30 по 29.05.2024 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 150а, 152, 154, 154А, 156, 158, 158а, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172а, 173, 173а, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211; Верескова 137, 141, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 151А, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Куйбышева 13, 19; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Гараж Большая-Гальянская 173 гараж; Гараж Большая-Гальянская 211гар; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; жилой дом Верескова з/у 160а; ШУО-0,4кВ от ТП-4038 Дальневосточная /Б. Гальянская; жилой дом Дальневосточная участок 24 А; нежилое здание Куйбышева район ж. д. №19; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-4038 Большая-Гальянская

110 с 28.05.2024 09:30 по 29.05.2024 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Верескова 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108А, 109, 109а, 110а, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 118а, 119, 120, 121, 122, 122а, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 144а, 146а, 93, 94а, 96, 97, 98, 99; Гараж Верескова 130гар.; индивидуальный жилой дом Верескова 135 А; ШР-15 Верескова опора № 36; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-4016-2 Верескова

111 с 28.05.2024 10:00 по 28.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Ф. Х. Ахмаева 10-24, 11-25, 35, 40

112 с 28.05.2024 10:00 по 28.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Школьная 21, 23; Бондина 24-26, 29; Советская 104а, 112-128; Совхозная 28-30, 27-29; Н.о. от ТП-2971

113 с 28.05.2024 23:00 по 29.05.2024 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красноармейская 7а, 9; Ленина 21 б

114 с 29.05.2024 23:00 по 30.05.2024 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Красноармейская 7а, 9; Ленина 22

115 с 30.05.2024 09:30 по 30.05.2024 13:30 г. Нижний Тагил: 2-я Апрельская 16, 24; 3 Декабрьская 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 5; 4 Декабрьская 12, 16, 2, 20, 22, 5, 6; Надеждинская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 5, 7, 8, 9; Семейная 1, 13, 14, 15, 18, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 5, 8, 9; Нежинская 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Отрадная 1, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 3, 37, 5, 7; 2-й семейный переулок 4, 7, 9; Преображенский 2, 4, 8; Родная 2, 4, 6, 8; Тихая 1, 3, 4, 5; Лапина гора 6; жилой дом 2-я Апрельская участок 22

116 с 30.05.2024 10:00 по 30.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Зеленая 2-16, 1-15; Космонавтов 7, 9, 8, 14

117 с 30.05.2024 10:00 по 30.05.2024 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Школьная 15-19, 28-32; Зеленая 18-22а, 17-29; Мира 20-30, 21-31