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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Пермь накрыл мощный снегопад

Пермь накрыл мощный снегопад

6 мая 2024, 07:45
Фото: 1MI
Пермь тоже столкнулась с сильным снегопадом. Ранее непогода наблюдалась в Екатеринбурге.

По прогнозам синоптиков, уже втечение дня снег растает. Нетипичная для мая погода наблюдалась в Прикамье и соседних регионах в ночь на 4 мая. Самые сильные осадки были в Свердловской области, но и жители Прикамья столкнулись со снегопадом, пишет «ПроПермь».

В утреннее время 6 мая пермяки столкнулись с циклоном, сформировавшимся на арктическом фронте. В Перми утром образовался снежный покров, но днем он уже растает в связи с потеплением до +7 градусов. 7 мая в городе также прогнозируется небольшой снегопад.

Инспекторы ДПС просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах, ездить на зимней резине, а по возможности лучше отказаться от поездок.

Ранее сообщалось, что дорожники устраняют последствия снегопада на трассах Свердловской области. Дело в том, что на дорогах образовалась наледь после масштабных майских снегопадов.

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#Дарья Сорокина#Снег#Осадки#Мокрый снег#Снегопад#Пермь#Циклон#Синоптики#Окружающая среда#Екатеринбург#Снег с дождем
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