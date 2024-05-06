Пермь накрыл мощный снегопад

В утреннее время 6 мая пермяки столкнулись с циклоном, сформировавшимся на арктическом фронте. В Перми утром образовался снежный покров, но днем он уже растает в связи с потеплением до +7 градусов. 7 мая в городе также прогнозируется небольшой снегопад.