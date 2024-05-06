Пермь накрыл мощный снегопад

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По прогнозам синоптиков, уже втечение дня снег растает. Нетипичная для мая погода наблюдалась в Прикамье и соседних регионах в ночь на 4 мая. Самые сильные осадки были в Свердловской области, но и жители Прикамья столкнулись со снегопадом, пишет «ПроПермь».
В утреннее время 6 мая пермяки столкнулись с циклоном, сформировавшимся на арктическом фронте. В Перми утром образовался снежный покров, но днем он уже растает в связи с потеплением до +7 градусов. 7 мая в городе также прогнозируется небольшой снегопад.
Инспекторы ДПС просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах, ездить на зимней резине, а по возможности лучше отказаться от поездок.
Ранее сообщалось, что дорожники устраняют последствия снегопада на трассах Свердловской области. Дело в том, что на дорогах образовалась наледь после масштабных майских снегопадов.