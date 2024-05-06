Писатель Виталий Костромин умер в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Простятся с писателем в 14:30 в большом зале «Реквием» на улице Челюскинцев, стало известно TagilCity.ru от близких Виталия Костромина. Автору книг, издателю и члену Союза журналистов России было 87 лет.
Виталий Костромин — целая эпоха в газете «Машиностроитель». Он возглавлял издание с 1960-х до 1990-х, в общей сложности 23 года. В 1990 году он учредил газету бесплатных объявлений, которой руководил до последних дней жизни.
Также Виталий Иванович — создатель газет «Горный Край», вестника «Всем», также он был редактором детского журнала «Пульсар». Кроме того, он написал книгу «Поденщина». До последних дней жизни Виталий Костромин издавал книги друзей и бывших коллег, продолжал писать сам и делиться жизненным опытом.
Ранее сообщалось, что тренер Владимир Путин скончался в Нижнем Тагиле. Ему было 66 лет.