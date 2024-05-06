Почти на неделю перекроют в середине мая улицу Энтузиастов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Речь идет об ограничениях на территории от узкой части на проспекте Дзержинского и до дома № 25 на улице Энтузиастов. Проехать там нельзя будет с 15 по 19 мая 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.
Предварительно схема объезда была согласована с горхозяйством Нижнего Тагила и направлена в Госавтоинспекцию. Сотрудники «Водоканал-НТ» своими силами заранее уставят дорожные знаки, чтобы водители могли ориентироваться.
Напомним, вечером 6 мая в Нижнем Тагиле перекроют дороги в центре города для репетиции парада. Также ограничения будут действовать и в День Победы.