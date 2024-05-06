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Почти на неделю перекроют в середине мая улицу Энтузиастов в Нижнем Тагиле

Почти на неделю перекроют в середине мая улицу Энтузиастов в Нижнем Тагиле

6 мая 2024, 10:03
Фото: 1MI
С середины мая в Нижнем Тагиле планируется перекрыть часть улицы Энтузиастов. Это связано с работами, которые будет проводить ООО «Водоканал-НТ».

Речь идет об ограничениях на территории от узкой части на проспекте Дзержинского и до дома № 25 на улице Энтузиастов. Проехать там нельзя будет с 15 по 19 мая 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.

Предварительно схема объезда была согласована с горхозяйством Нижнего Тагила и направлена в Госавтоинспекцию. Сотрудники «Водоканал-НТ» своими силами заранее уставят дорожные знаки, чтобы водители могли ориентироваться.

Напомним, вечером 6 мая в Нижнем Тагиле перекроют дороги в центре города для репетиции парада. Также ограничения будут действовать и в День Победы.

Какие улицы перекроют в День Победы в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Автомобиль#Постановление#Дзержинский район#Водитель#Екатеринбург#Перекрытие дорог
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