Прием заявлений в санатории для детей стартовал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Заявки подать можно до 13 мая включительно, добавили в мэрии. Подать заявление гражданам предлагают на «Госуслугаъ». Сделать это можно и лично, посетив Центр муниципальных услуг.
Так, в 12 месяцев каждый школьник имеет право на разовое получение путевки. Оплачивается путевка за счет средств из горбюджета.
В общей сложности в детские лагеря поедут порядка пяти тысяч учеников, еще полторы тысячи школьников — на Черное море.
Ранее сообщалось, что почти миллиард рублей потратят на отдых детей в лагерях региона.