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Прием заявлений в санатории для детей стартовал в Екатеринбурге

Прием заявлений в санатории для детей стартовал в Екатеринбурге

6 мая 2024, 11:58
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге стартовал прием заявлений в детский санаторий. Подать заявки можно как лично, так и электронно.

Заявки подать можно до 13 мая включительно, добавили в мэрии. Подать заявление гражданам предлагают на «Госуслугаъ». Сделать это можно и лично, посетив Центр муниципальных услуг.

Так, в 12 месяцев каждый школьник имеет право на разовое получение путевки. Оплачивается путевка за счет средств из горбюджета.

В общей сложности в детские лагеря поедут порядка пяти тысяч учеников, еще полторы тысячи школьников — на Черное море.

Ранее сообщалось, что почти миллиард рублей потратят на отдых детей в лагерях региона.

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#Дарья Сорокина#Общество#Дети#Свердловская область#Бюджет#Детский лагерь#Госуслуги#Лагерь#Субсидия#Екатеринбург
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