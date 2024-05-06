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Пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле нашли мертвым около лыжной базы

Пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле нашли мертвым около лыжной базы

6 мая 2024, 03:51
Фото: 1MI
Пропавший 56-летний житель Нижнего Тагила найден мертвым 4 мая 2024 года.

Тагильчанин проживал один в многоквартирном доме в Дзержинском районе, однако он периодически общался со своими родственниками. В день пропажи он ушел из дома, не взяв с собой документы, телефон и ключи.

Через некоторое время мужчину обнаружили погибшим около лыжной базы. У него были выявлены признаки асфиксии, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

По предварительной информации, причина смерти не криминальная. Чтобы установить, из-за чего скончался горожанин, была назначена судмедэкспертиза, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.

Напомним, в Свердловской области нашли мертвой беременную женщину, которая пропала осенью 2023 года.

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