Пропавшего мужчину в Нижнем Тагиле нашли мертвым около лыжной базы

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Тагильчанин проживал один в многоквартирном доме в Дзержинском районе, однако он периодически общался со своими родственниками. В день пропажи он ушел из дома, не взяв с собой документы, телефон и ключи.
Через некоторое время мужчину обнаружили погибшим около лыжной базы. У него были выявлены признаки асфиксии, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По предварительной информации, причина смерти не криминальная. Чтобы установить, из-за чего скончался горожанин, была назначена судмедэкспертиза, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.
Напомним, в Свердловской области нашли мертвой беременную женщину, которая пропала осенью 2023 года.