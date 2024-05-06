Проспект Ленина и часть Пархоменко отремонтируют в Тагиле в 2025 году

Как стало известно редакции TagilCity.ru, ремонт проспекта Ленина пройдет в рамках БКАД (Безопасные качественные дороги) в 2025 году. Помимо основных работ, в стоимость планируется включить и обновление в центре Нижнего Тагила рельсов для трамваев. Именно такая возможность появилась в нацпроекте в 2024 году, и этого давно просят горожане, переживающие за состояние новых закупленных вагонов трамваев.