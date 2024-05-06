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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать трамвайные рельсы на проспекте Ленина

Проспект Ленина и часть Пархоменко отремонтируют в Тагиле в 2025 году

6 мая 2024, 12:03
Фото: Скриншот камеры Сети Тагила

В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать трамвайные рельсы на проспекте Ленина

В Нижнем Тагиле готовят проекты на капремонт проспекта Ленина и улицы Пархоменко. В центре города планируют привести в порядок и трамвайные пути.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, ремонт проспекта Ленина пройдет в рамках БКАД (Безопасные качественные дороги) в 2025 году. Помимо основных работ, в стоимость планируется включить и обновление в центре Нижнего Тагила рельсов для трамваев. Именно такая возможность появилась в нацпроекте в 2024 году, и этого давно просят горожане, переживающие за состояние новых закупленных вагонов трамваев.

Ремонт трамвайных путей планируется в Нижнем Тагиле с 2024 года
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Помимо этого, готовится проект на капитальный ремонт улицы Пархоменко (от улицы Жуковского до улицы Тыловая), который будет возможен при выделении финансирования. Текущий ремонт по муниципальному контракту этого участка сделают в этом году.

Ранее в Нижнем Тагиле была объявлена закупка на капремонт пяти дорог с 2024 по 2026 годы. Речь идет об улицах Краснознаменной, Зари, Трикотажников, Краснодонской и Краснознаменной. На эти цели выделили более одного миллиарда рублей.

Более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог
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Между тем, часть улицы Пархоменко от Горошникова до Жуковского будет отремонтирована уже в 2024 году. На ремонт четырех дорог в Нижнем Тагиле потрачено 606,3 миллиона рублей.

Фото: Скриншот сайта администрации Нижнего Тагила
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