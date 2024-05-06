Проспект Ленина и часть Пархоменко отремонтируют в Тагиле в 2025 году

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Как стало известно редакции TagilCity.ru, ремонт проспекта Ленина пройдет в рамках БКАД (Безопасные качественные дороги) в 2025 году. Помимо основных работ, в стоимость планируется включить и обновление в центре Нижнего Тагила рельсов для трамваев. Именно такая возможность появилась в нацпроекте в 2024 году, и этого давно просят горожане, переживающие за состояние новых закупленных вагонов трамваев.
Помимо этого, готовится проект на капитальный ремонт улицы Пархоменко (от улицы Жуковского до улицы Тыловая), который будет возможен при выделении финансирования. Текущий ремонт по муниципальному контракту этого участка сделают в этом году.
Ранее в Нижнем Тагиле была объявлена закупка на капремонт пяти дорог с 2024 по 2026 годы. Речь идет об улицах Краснознаменной, Зари, Трикотажников, Краснодонской и Краснознаменной. На эти цели выделили более одного миллиарда рублей.
Между тем, часть улицы Пархоменко от Горошникова до Жуковского будет отремонтирована уже в 2024 году. На ремонт четырех дорог в Нижнем Тагиле потрачено 606,3 миллиона рублей.