Ребенок в Екатеринбурге выпал из окна

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Ребенок остался жив. Его увезли в детское медучреждение, где медработники оказывают ему необходимую помощь, пишет Ура.ру.
Подробности о том, почему пострадавший выпал из окна, в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 28 апреля 2024 года в Екатеринбурге девушка скончалась после того, как упала из окна. Она пришла в гости к знакомому вместе со своей подругой.
Вскоре девушки начали ссориться, а затем погибшую увели спать. Позже приятели к ней заглянули и увидели открытое окно. Девушка упала на крышу отделения банка.