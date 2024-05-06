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Published Сегодня, 06:10

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Updated Сегодня, 06:13

Ребенок в Екатеринбурге выпал из окна

Ребенок в Екатеринбурге выпал из окна

6 мая 2024, 06:10
Фото: 1MI
Четырехлетний ребенок в Екатеринбурге выпал из окна. Происшествие случилось на Шефской улице 6 мая 2024 года.

Ребенок остался жив. Его увезли в детское медучреждение, где медработники оказывают ему необходимую помощь, пишет Ура.ру.

Подробности о том, почему пострадавший выпал из окна, в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 28 апреля 2024 года в Екатеринбурге девушка скончалась после того, как упала из окна. Она пришла в гости к знакомому вместе со своей подругой.

Вскоре девушки начали ссориться, а затем погибшую увели спать. Позже приятели к ней заглянули и увидели открытое окно. Девушка упала на крышу отделения банка.

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