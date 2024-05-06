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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли второй раз

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли второй раз

6 мая 2024, 08:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге было принято решение перенести рок-фестиваль «Кардиограмма», который должен был проходить 8 и 9 июня 2024 года.

Фестиваль будет проведен в 2025 году. Почему его решили отменить в 2024 году — не сообщается.

Билеты, которые были куплены заранее, будут действительны через год. Все дополнительные сведения можно узнать у представителей, которые занимаются организацией концерта, рассказали представители музыкального мероприятия в группе во ВКонтакте.

Напомним, весной 2024 года рок-мероприятие, которое сначала планировалось проводить на «Екатеринбург Арене», было решено перенести на другую площадку. Это связано с возникшими техническими проблемами.

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