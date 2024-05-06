Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли второй раз

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Фестиваль будет проведен в 2025 году. Почему его решили отменить в 2024 году — не сообщается.
Билеты, которые были куплены заранее, будут действительны через год. Все дополнительные сведения можно узнать у представителей, которые занимаются организацией концерта, рассказали представители музыкального мероприятия в группе во ВКонтакте.
Напомним, весной 2024 года рок-мероприятие, которое сначала планировалось проводить на «Екатеринбург Арене», было решено перенести на другую площадку. Это связано с возникшими техническими проблемами.