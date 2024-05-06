Снегопад в Нижнем Тагиле сменится резким потеплением

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Осадки выпали в Нижнем Тагиле в утреннее время 6 мая. Произошло это после 10:00. Снегопад шел до обеда.
Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие два дня осадки в городе продолжатся, сообщает «Уральское УГМС». По данным синоптиков, будут умеренные осадки — дождь и мокрый снег.
По данным сервиса Гисметео, 6 мая осадки будут идти до вечера, ветер достигнет 14 метров в секунду. 7 мая днем будет +8 градусов, дожди прогнозируются лишь в утреннее время. Ветер достигнет 13 метров в секунду.
В ночь с 7 на 8 мая в Нижнем Тагиле количество осадков превысит норму — 9,3 мм в жидком эквиваленте. 8 мая в городе будет до +20 градусов, утром и вечером прогнозируются дожди.
Ранеее сообщалось, что 5 мая погода на Среднем Урале побила вековой температурный рекорд.