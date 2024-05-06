Снегопад в Нижнем Тагиле сменится резким потеплением

По данным сервиса Гисметео, 6 мая осадки будут идти до вечера, ветер достигнет 14 метров в секунду. 7 мая днем будет +8 градусов, дожди прогнозируются лишь в утреннее время. Ветер достигнет 13 метров в секунду.