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Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Аномальный снегопад пришел в Нижний Тагил из Екатеринбурга

Снегопад в Нижнем Тагиле сменится резким потеплением

6 мая 2024, 08:49
Фото: с камер «Сети Тагила»

Аномальный снегопад пришел в Нижний Тагил из Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле снегопад. Он пришел в город из Екатеринбурга.

Осадки выпали в Нижнем Тагиле в утреннее время 6 мая. Произошло это после 10:00. Снегопад шел до обеда.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие два дня осадки в городе продолжатся, сообщает «Уральское УГМС». По данным синоптиков, будут умеренные осадки — дождь и мокрый снег.

Фото: с камер «Сети Тагила»

По данным сервиса Гисметео, 6 мая осадки будут идти до вечера, ветер достигнет 14 метров в секунду. 7 мая днем будет +8 градусов, дожди прогнозируются лишь в утреннее время. Ветер достигнет 13 метров в секунду.

В ночь с 7 на 8 мая в Нижнем Тагиле количество осадков превысит норму — 9,3 мм в жидком эквиваленте. 8 мая в городе будет до +20 градусов, утром и вечером прогнозируются дожди.

Ранеее сообщалось, что 5 мая погода на Среднем Урале побила вековой температурный рекорд.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Снег#Осадки#Снегопад#Дождь#Ветер#Прогноз#Окружающая среда#Время#Метеорологи#Градусы#Екатеринбург
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