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Published Сегодня, 12:09

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Updated Сегодня, 12:11

Сосед спас пенсионерку из пожара в Нижнем Тагиле

Сосед спас пенсионерку из пожара в Нижнем Тагиле

6 мая 2024, 12:09
Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
Квартира загорелась в Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса. Горело жилье на последнем этаже четырехэтажного дома.

В квартире находилась 61-летняя женщина, имеющая группу инвалидности. Из задымленного помещения ее вывел сосед, сообщает Отдел надзорной деятельности.

На место прибыли семь спасателей. До их прибытия из дома сами сумели выбраться три человека. Пожарным пришлось вскрывать дверь в горящую квартиру, так как попасть туда иначе они не могли. Пожар удалось потушить за четыре минуты.

Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

Спасатели вынесли из квартиры четырех котов. При помощи специальных аппаратов животных привели в чувства. Также их передали медикам. В итоге один из котов все же скончался.

Ранее сообщалось, что пожар из-за неисправной проводки вспыхнул в воинской части Екатеринбурга.

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