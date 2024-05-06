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Спровоцировавший ДТП житель Нижнего Тагила скончался в больнице

Спровоцировавший ДТП житель Нижнего Тагила скончался в больнице

6 мая 2024, 06:50
Фото: 1MI
В больнице Нижнего Тагила скончался 51-летний водитель иномарки Daewoo Nexia, который спровоцировал ДТП. Его не стало 29 апреля 2024 года.

Авария случилась 26 апреля на проспекте Мира. Водитель не пропустил автомобиль Mitsubishi Galant, за рулем которого сидел 21-летний молодой человек.

Вследствие столкновения мужчину, который управлял Daewoo, увезли в больницу с травмами, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Пострадавший находился в коме. Его поместили в реанимацию. По словам его сына, спустя несколько дней он скончался, не приходя в сознание. 2 мая мужчину похоронили.

Напомним, в Новоуральске водитель автомобиля ВАЗ влетел в столб. В результате аварии мужчина скончался.

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