Спровоцировавший ДТП житель Нижнего Тагила скончался в больнице

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Авария случилась 26 апреля на проспекте Мира. Водитель не пропустил автомобиль Mitsubishi Galant, за рулем которого сидел 21-летний молодой человек.
Вследствие столкновения мужчину, который управлял Daewoo, увезли в больницу с травмами, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Пострадавший находился в коме. Его поместили в реанимацию. По словам его сына, спустя несколько дней он скончался, не приходя в сознание. 2 мая мужчину похоронили.
Напомним, в Новоуральске водитель автомобиля ВАЗ влетел в столб. В результате аварии мужчина скончался.