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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

Сточные воды из коллектора залили дорогу в Екатеринбурге

Сточные воды из коллектора хлынули на дорогу в Екатеринбурге

6 мая 2024, 12:25
Фото: 1MI

Сточные воды из коллектора залили дорогу в Екатеринбурге

Коллектор на улице Анатолия Муранова в Екатеринбурге оказался переполнен, сточные воды буквально выплескивались и стекали в канаву вдоль объездной дороги.

В Екатеринбурге сточные воды выливались из коллектора на улице Анатолия Муранова. Об аварии Ura.ru рассказал местный житель Андрей Копырин.

Мужчина увидел, что люк около объездной дороги открыт, и из него хлещет вода, которая затем стекает в канаву. По его словам, по другую сторону дороги находится еще один люк, но он не забит. Вероятно, коммунальщики уже его прочистили.

Как пояснили в городском «Водоканале», коллектор в этом районе каждую весну принимает на себя удар, так как в поселке Широкая речка ливневой канализации фактически нет. Весь поверхностный сток поступает именно сюда, чистить коллектор приходится сотрудникам «Водоканала». Проблема с ливневками между тем не решается, добавили представители предприятия.

В пресс-службе также уточнили, что последняя заявка о разливе сточных вод поступила от жителей 23 апреля.

Ранее ассенизаторы из Екатеринбурга обвинили городской «Водоканал» в драконовских поборах.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Сточные воды#ЖКХ#Коммунальщики#МУП "Водоканал"#Коллектор#Екатеринбург#Разлив
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