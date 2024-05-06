Сточные воды из коллектора хлынули на дорогу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Екатеринбурге сточные воды выливались из коллектора на улице Анатолия Муранова. Об аварии Ura.ru рассказал местный житель Андрей Копырин.
Мужчина увидел, что люк около объездной дороги открыт, и из него хлещет вода, которая затем стекает в канаву. По его словам, по другую сторону дороги находится еще один люк, но он не забит. Вероятно, коммунальщики уже его прочистили.
Как пояснили в городском «Водоканале», коллектор в этом районе каждую весну принимает на себя удар, так как в поселке Широкая речка ливневой канализации фактически нет. Весь поверхностный сток поступает именно сюда, чистить коллектор приходится сотрудникам «Водоканала». Проблема с ливневками между тем не решается, добавили представители предприятия.
В пресс-службе также уточнили, что последняя заявка о разливе сточных вод поступила от жителей 23 апреля.
Ранее ассенизаторы из Екатеринбурга обвинили городской «Водоканал» в драконовских поборах.