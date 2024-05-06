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Студента под Екатеринбургом насмерть придавило автомобилем

Студента под Екатеринбургом насмерть придавило автомобилем

6 мая 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Под Екатеринбургом 17-летнего студента из Полевского раздавило автомобилем, когда молодой человек его чинил.

Молодой человек учился в колледже и работал разнорабочим. Таким образом он смог накопить на автомобиль, который помог приобрести его 35-летний приятель, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Через месяц после покупки к молодому человеку пришли его приятели ремонтировать транспортное средство. Владелец машины поставил ее на домкрат и залез под нее. В этот момент домкрат сломался и автомобиль рухнул на свердловчанина.

Друзья погибшего не смогли его вытащить и обратились в экстренные службы. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, 11 апреля 2024 года в Ирбите бетонным блоком насмерть придавило 11-летнего мальчика.

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