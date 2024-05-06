Свердловскую область ждет мокрый снег и заморозки

В основном пострадал юг региона. Снегопад наблюдался в Бисерти, Полевскои, Ревде, Камышлове, Артемовском, Тавде. Был он и в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. По словам главного свердловского синоптика Галины Шепоренко, самый обильный снегопад прошел в Ревде, о чем свидетельствуют снежные покровы в высоту на 31 сантиметр.