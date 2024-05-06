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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Свердловскую область ждет мокрый снег и заморозки

Свердловскую область ждет мокрый снег и заморозки

6 мая 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
В выходные Свердловскую область накрыл снегопад. Результатом стали поваленные деревья и оборванные провода. Метеорологи рассказали, что снег в мае выпал из-за циклона.

В основном пострадал юг региона. Снегопад наблюдался в Бисерти, Полевскои, Ревде, Камышлове, Артемовском, Тавде. Был он и в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. По словам главного свердловского синоптика Галины Шепоренко, самый обильный снегопад прошел в Ревде, о чем свидетельствуют снежные покровы в высоту на 31 сантиметр.

В Екатеринбурге сугробы достигли максимума в 21 сантиметр. По ее данным, теперь до 7 мая снег будет таять. А в скором времени стоит ожидать еще два циклона с осадками.

Первый придет в регион уже в период с 6 по 7 мая. Он может принести мокрый снег. А в период с 8 по 9 мая могут прийти грозы.

В Уралгидрометцентре добавили, что циклоны будут идти на регион с 6 мая поочередно один за другим. Ветер в ближайшие дни может периодически усиливаться до 18 метров в секунду.

Напомним, что улицы Екатеринбурга превратились в каток после снегопада.

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