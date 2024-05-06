Тагильчанка стала бронзовым призером в скалолазании на всероссийском турнире

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Воспитанницы спортивной школы «Старт» Нижнего Тагила Анастасия Попова показала отличный результат на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Турнир проходил в Тюмени с 28 апреля по 4 мая, сообщает городское управление физкультуры, спорта и молодежной политики.
На соревнования приехали более 550 участников из 27 регионов России.
Тагильская спортсменка, которая тренируется под руководством Алексея Андреенко и Ксении Вялковой, по итогам соревнований в Тюмени сможет выступить на Всероссийской спартакиаде учащихся.
Ранее Анастасия Попова показала лучший результат на Первенстве и Чемпионате УрФО.