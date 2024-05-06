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Тагильская спортсменка завоевала бронзу на всероссийском турнире по скалолазанию

Тагильчанка стала бронзовым призером в скалолазании на всероссийском турнире

6 мая 2024, 11:39
Фото: управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила

Тагильская спортсменка завоевала бронзу на всероссийском турнире по скалолазанию

Анастасия Попова из Нижнего Тагила не только завоевала бронзу в личном зачете, но и вывела команду Свердловской области на первое место в скоростном лазании.

Воспитанницы спортивной школы «Старт» Нижнего Тагила Анастасия Попова показала отличный результат на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию. Турнир проходил в Тюмени с 28 апреля по 4 мая, сообщает городское управление физкультуры, спорта и молодежной политики.

Фото: управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила

На соревнования приехали более 550 участников из 27 регионов России.

Тагильская спортсменка, которая тренируется под руководством Алексея Андреенко и Ксении Вялковой, по итогам соревнований в Тюмени сможет выступить на Всероссийской спартакиаде учащихся.

Ранее Анастасия Попова показала лучший результат на Первенстве и Чемпионате УрФО.

Юная тагильчанка взяла серебро по скалолазанию во всероссийских соревнованиях
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#Дарья Бобровицкая#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Команда#Бронза#Скалолазание#Екатеринбург#Спортшкола#Гордость Нижнего Тагила
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