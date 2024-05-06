Тело молодого человека нашли под окнами высотки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Екатеринбурге юноша погиб при загадочных обстоятельствах: он выпал из окна, когда пришел снимать квартиру по объявлению, пишет со ссылкой на очевидцев Ura.ru.
Известно, что парень зашел в подъезд, сказал консьержу, что пришел смотреть квартиру и поднялся наверх. По словам хозяина квартиры, юноша по имени Илья вел себя адекватно, был трезв. Мужчина начал показывать ему квартиру, но в какой-то момент понял, что юноша за ним не пошел. Вернувшись в комнату, он увидел его личные вещи и открытое окно.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали данное происшествие.
Ранее в Екатеринбурге из окна выпал четырехлетний ребенок.