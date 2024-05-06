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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Житель Екатеринбурга пришел снимать квартиру и выпал из окна

Тело молодого человека нашли под окнами высотки в Екатеринбурге

6 мая 2024, 10:23
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга пришел снимать квартиру и выпал из окна

В Екатеринбурге молодой человек пришел к арендодателю, чтобы снять квартиру, и выпал из окна.

В Екатеринбурге юноша погиб при загадочных обстоятельствах: он выпал из окна, когда пришел снимать квартиру по объявлению, пишет со ссылкой на очевидцев Ura.ru.

Известно, что парень зашел в подъезд, сказал консьержу, что пришел смотреть квартиру и поднялся наверх. По словам хозяина квартиры, юноша по имени Илья вел себя адекватно, был трезв. Мужчина начал показывать ему квартиру, но в какой-то момент понял, что юноша за ним не пошел. Вернувшись в комнату, он увидел его личные вещи и открытое окно.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали данное происшествие.

Ранее в Екатеринбурге из окна выпал четырехлетний ребенок.

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