Троллейбусное движение в Екатеринбурге остановлено из-за обрыва контактного провода

В Екатеринбурге троллейбус в понедельник, 6 мая, оборвал контактную сеть на улице Щербакова, а затем на провод наехал автобус. Из-за серьезной аварии в одном из районов остановилось движение общественного транспорта, пишет Ura.ru со ссылкой на диспетчерскую ЕМУП «Гортранс».