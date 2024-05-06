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Updated Сегодня, 10:36

Движение троллейбусов из-за обрыва провода остановлено в Екатеринбурге

Троллейбусное движение в Екатеринбурге остановлено из-за обрыва контактного провода

6 мая 2024, 10:34
Фото: 1MI

Движение троллейбусов из-за обрыва провода остановлено в Екатеринбурге

Работа общественного транспорта в Екатеринбурге нарушена из-за обрыва контактного провода

В Екатеринбурге троллейбус в понедельник, 6 мая, оборвал контактную сеть на улице Щербакова, а затем на провод наехал автобус. Из-за серьезной аварии в одном из районов остановилось движение общественного транспорта, пишет Ura.ru со ссылкой на диспетчерскую ЕМУП «Гортранс».

Над устранением аварии работает ремонтная бригада. «Гортранс» обещает починить оборванную контактную сеть в ближайшее время.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за прошедшего в выходные снегопада.

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#Дарья Бобровицкая#Движение#Общественный транспорт#Троллейбусы#Обрыв#Екатеринбург#Авария#Контактная сеть
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