Троллейбусное движение в Екатеринбурге остановлено из-за обрыва контактного провода

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:36
В Екатеринбурге троллейбус в понедельник, 6 мая, оборвал контактную сеть на улице Щербакова, а затем на провод наехал автобус. Из-за серьезной аварии в одном из районов остановилось движение общественного транспорта, пишет Ura.ru со ссылкой на диспетчерскую ЕМУП «Гортранс».
Над устранением аварии работает ремонтная бригада. «Гортранс» обещает починить оборванную контактную сеть в ближайшее время.
Ранее жителей Свердловской области предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за прошедшего в выходные снегопада.