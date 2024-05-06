В Екатеринбурге санитарка психбольницы поднимала пациента и получила тяжелую травму

4 января пострадавшая обратилась в медучреждение за больничным. Еще через два дня она обратилась в травмпункт. Санитарку госпитализировали, в больнице она пролежала до 15 января. Медработнице поставили диагноз — легкий неосложненный перелом тела позвонка.