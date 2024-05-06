В Екатеринбурге санитарка психбольницы поднимала пациента и получила тяжелую травму

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Так, 1 января санитарка была на работе в психбольнице. Санитарку и медсестру доктор попросил помочь переместить больного с кровати в кресло.
Во время подъема мужчины санитарка почувствовала резкую боль в спине, после чего упала на пациента. Женщине дали обезболивающее, однако в ближайшие дни спина не проходила, сообщает Свердловский облсуд.
4 января пострадавшая обратилась в медучреждение за больничным. Еще через два дня она обратилась в травмпункт. Санитарку госпитализировали, в больнице она пролежала до 15 января. Медработнице поставили диагноз — легкий неосложненный перелом тела позвонка.
Проверка выявила некоторые нарушения гостребований по охране труда со стороны медучреждения. Прокуратура подала на медучреждение иск в суд. В итоге в пользу медработницы было взыскано 450 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что суд взыскал с ревнивца расходы на адвоката его соперника.