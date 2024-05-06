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Санитарка отсудила 450 тысяч с психбольницы Екатеринбурга за травму на работе

В Екатеринбурге санитарка психбольницы поднимала пациента и получила тяжелую травму

6 мая 2024, 08:01
Фото: 1MI

Санитарка отсудила 450 тысяч с психбольницы Екатеринбурга за травму на работе

В Екатеринбурге прокуратура взыскала с больницы 450 тысяч рублей для санитарки, получившей травму позвоночника во время работы.

Так, 1 января санитарка была на работе в психбольнице. Санитарку и медсестру доктор попросил помочь переместить больного с кровати в кресло.

Во время подъема мужчины санитарка почувствовала резкую боль в спине, после чего упала на пациента. Женщине дали обезболивающее, однако в ближайшие дни спина не проходила, сообщает Свердловский облсуд.

4 января пострадавшая обратилась в медучреждение за больничным. Еще через два дня она обратилась в травмпункт. Санитарку госпитализировали, в больнице она пролежала до 15 января. Медработнице поставили диагноз — легкий неосложненный перелом тела позвонка.

Проверка выявила некоторые нарушения гостребований по охране труда со стороны медучреждения. Прокуратура подала на медучреждение иск в суд. В итоге в пользу медработницы было взыскано 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с ревнивца расходы на адвоката его соперника.

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