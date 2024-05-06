В Нижнем Тагиле усилят группы по контролю за особым противопожарным режимом

2 мая документ был дополнен. Теперь состав контрольных групп, которые патрулируют территории, будет увеличен. Пять человек добавят из отдела гражданского населения. И по три человека из управлений промышленной политики, экономики, а также отдела по взаимодействию с администрацией, выяснила редакция TagilCity.ru.