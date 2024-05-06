В Нижнем Тагиле усилят группы по контролю за особым противопожарным режимом

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
2 мая документ был дополнен. Теперь состав контрольных групп, которые патрулируют территории, будет увеличен. Пять человек добавят из отдела гражданского населения. И по три человека из управлений промышленной политики, экономики, а также отдела по взаимодействию с администрацией, выяснила редакция TagilCity.ru.
Запрет на разведение открытого огня, посещение лесов, а также другие ограничения будут действовать в Нижнем Тагиле до особого распоряжения.
Меду тем, уже в конце апреля пожарные части Нижнего Тагила начали бороться с горением сухостоя. Кроме того, в садах и частном секторе проводятся рейды по выявлению нарушителей, которым выписывают штрафы. Также проверяющие раздают местным жителям памятки.