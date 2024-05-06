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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Нижнем Тагиле усилят группы по контролю за особым противопожарным режимом

В Нижнем Тагиле усилят группы по контролю за особым противопожарным режимом

6 мая 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле были внесены изменения в постановление об установлении особого противопожарного режима на территории города. Он действует с 19 апреля 2024 года, в мае патрули усилили.

2 мая документ был дополнен. Теперь состав контрольных групп, которые патрулируют территории, будет увеличен. Пять человек добавят из отдела гражданского населения. И по три человека из управлений промышленной политики, экономики, а также отдела по взаимодействию с администрацией, выяснила редакция TagilCity.ru.

Запрет на разведение открытого огня, посещение лесов, а также другие ограничения будут действовать в Нижнем Тагиле до особого распоряжения.

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Меду тем, уже в конце апреля пожарные части Нижнего Тагила начали бороться с горением сухостоя. Кроме того, в садах и частном секторе проводятся рейды по выявлению нарушителей, которым выписывают штрафы. Также проверяющие раздают местным жителям памятки.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Спасатели#Постановление#Изменение#Противопожарный режим#Екатеринбург
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