В СК начали проверку после падения ребенка из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
На окне, из которого выпал ребенок, остался отпечаток детской ладони. Рядом стояли стул и ящик на нем. Известно, что мама пострадавшего малыша беременна, пишет Е1.
По факту инцидента в следственных органах была организована проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
Напомним, падение случилось 6 мая 2024 года на Шефской улице. Пострадавшего мальчика отвезли в медучреждение, чтобы оказать ему помощь.