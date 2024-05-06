tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В СК начали проверку после падения ребенка из окна в Екатеринбурге

В СК начали проверку после падения ребенка из окна в Екатеринбурге

6 мая 2024, 11:06
Фото: 1MI
Сотрудники Следкома начали проводить проверку после падения четырехлетнего ребенка из окна.

На окне, из которого выпал ребенок, остался отпечаток детской ладони. Рядом стояли стул и ящик на нем. Известно, что мама пострадавшего малыша беременна, пишет Е1.

По факту инцидента в следственных органах была организована проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, падение случилось 6 мая 2024 года на Шефской улице. Пострадавшего мальчика отвезли в медучреждение, чтобы оказать ему помощь.

Тело молодого человека нашли под окнами высотки в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпавшего из окна мальчика в Нижнем Тагиле отвезли в больницу в ЕкатеринбургРебенок в Екатеринбурге выпал из окнаМальчик из приемной семьи в Нижнем Тагиле умер при странных обстоятельствах
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Проверка#Больница#Окно#Падение#Пострадавший#Многоэтажка#ЧП#Следователи#Мама#18+#Екатеринбург#Инцидент#Органы
Подпишитесь
Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»
Сегодня, 08:41
96% от месячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в выходные
Сегодня, 09:13
Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем
Сегодня, 05:03
Писатель Виталий Костромин умер в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:02
«Водоканал-НТ» получил предостережения за выбросы вредных веществ
Сегодня, 08:20
Дикий холод: погода на Среднем Урале 5 мая побила вековой температурный рекорд
Сегодня, 08:27
"