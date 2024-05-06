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В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» нарушил требования по охране окружающей среды

«Водоканал-НТ» получил предостережения за выбросы вредных веществ

6 мая 2024, 08:20
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» нарушил требования по охране окружающей среды

Проверка, проведённая летом, выявила нарушения требований экологической безопасности со стороны предприятия «Водоканал-НТ». Заборы воздуха показали превышение вредных веществ, таких как марганец и диоксид азота. В связи с этим «Водоканал-НТ» было вынесено предостережение.

Проверка проводилась в период с 30 июня по 25 июля 2024 года. Специалисты Росприроднадзора осуществляли контроль за выполнением предприятием предписания по охране окружающей среды.

В ходе проверки были отобраны пробы воздуха на территории «Водоканала». Результаты анализа показали наличие в воздухе вредных веществ, таких как марганец, диоксид азота, оксид азота и оксид углерода.

Однако эти вещества не упоминались в разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Специалисты повторно провели инструментальные замеры на источнике выбросов, чем и подтвердили первоначальные данные об уровне загрязнения воздуха.

Факт выбросов с превышением вредных веществ «Водоканал-НТ» признал. Представители компании уже предоставили протоколы лабораторных исследований, подтверждающие это, — говорится в отчете «Росприроднадзора».

Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу — это законодательный акт, регулирующий деятельность предприятий, на территории которых есть стационарные источники загрязнения воздуха. Этот документ устанавливает максимальную массу выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которую предприятие имеет право производить.

К слову, ведущую строчку по загрязнению воздуха вредными веществами в Нижнем Тагиле занимает ЕВРАЗ. В 2023 году его доля загрязнения составила 58,8% от общего объема выбросов предприятий, функционирующих на территории города. На втором месте АО «ВГОК» — 34,4%. «Уралвагонзавод» — на третьем месте с 5,1%.

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