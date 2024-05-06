«Водоканал-НТ» получил предостережения за выбросы вредных веществ

К слову, ведущую строчку по загрязнению воздуха вредными веществами в Нижнем Тагиле занимает ЕВРАЗ. В 2023 году его доля загрязнения составила 58,8% от общего объема выбросов предприятий, функционирующих на территории города. На втором месте АО «ВГОК» — 34,4%. «Уралвагонзавод» — на третьем месте с 5,1%.