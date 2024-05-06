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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Женщина в Екатеринбурге рассталась с мужем и отправилась на СВО

Женщина в Екатеринбурге рассталась с мужем и отправилась на СВО

6 мая 2024, 10:29
Фото: Татьяна Бронских
49-летняя зоозащитница из Екатеринбурга ушла на СВО после расставания с мужем, который не поддержал ее решение.

После начала СВО женщина решила отправиться в зону боевых действий. Из-за этого у нее с мужем и другими родственниками начались конфликты, так как они были против ее решения. В результате супруги развелись и екатеринбурженка уехала на СВО по контракту, пишет Е1.

За время службы женщина получила несколько контузий, а также осколочные ранения. 30 июля 2024 года ее контракт заканчивается и продлевать его с ней не планируют, однако она намерена продолжать службу. Дома у нее остались мама, две дочери и маленький внук.

Напомним, на СВО скончался 44-летний бывший сотрудник полиции из Красноуфимска. Он ушел в отставку в 2023 году и уехал в зону боевых действий.

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