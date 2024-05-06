Женщина в Екатеринбурге рассталась с мужем и отправилась на СВО

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
После начала СВО женщина решила отправиться в зону боевых действий. Из-за этого у нее с мужем и другими родственниками начались конфликты, так как они были против ее решения. В результате супруги развелись и екатеринбурженка уехала на СВО по контракту, пишет Е1.
За время службы женщина получила несколько контузий, а также осколочные ранения. 30 июля 2024 года ее контракт заканчивается и продлевать его с ней не планируют, однако она намерена продолжать службу. Дома у нее остались мама, две дочери и маленький внук.
Напомним, на СВО скончался 44-летний бывший сотрудник полиции из Красноуфимска. Он ушел в отставку в 2023 году и уехал в зону боевых действий.