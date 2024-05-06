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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Мошенники обманули пенсионерку из Сысерти на 108 тысяч рублей

Жительницу Сысерти «уличили» в поддержке ВСУ и обманули на 108 тысяч рублей

6 мая 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники обманули пенсионерку из Сысерти на 108 тысяч рублей

В Сысерти телефонные аферисты обманули 61-летнюю женину, которой они представились ФСБ-шниками.

Аферисты запугали пенсионерку, сказав, что с ее карты якобы переводились деньги в поддержку ВСУ, а сама гражданка иноагент.

Чтобы разрешить эту выдуманную ситуацию, женщине сказали следовать инструкциям. По наводке злоумышленников свердловчанка купила смартфон, после чего пошла в банк, где сняла 108 тысяч рублей с карты.

Затем она дала аферистам доступ к своему телефону и внесла средства на счета мошенников. В полицию пришел сын пострадавшей, пишет «КП-Екатеринбург». Написать заявление получилось не сразу из-за конфликта в полиции.

Мы 40 минут ждали сотрудника. Когда он пришел, начал грубить. Спросил: «Че приперлись?» — пожаловался мужчина.

Тогда сын принял решение вызвать полицейских домой. Там он оформил заявление, а также жалобу на полицейского, который ему нахамил.

Ранее в Дегтярске мошенница собирала деньги на «лечение» солдата СВО.

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#Дарья Сорокина#Полиция#Банк#Криминал#Мошенники#Сысерть#18+#Екатеринбург#Иноагент#Аферисты#ВСУ#ТЦ Глобус
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