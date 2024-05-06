Жительницу Сысерти «уличили» в поддержке ВСУ и обманули на 108 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Аферисты запугали пенсионерку, сказав, что с ее карты якобы переводились деньги в поддержку ВСУ, а сама гражданка иноагент.
Чтобы разрешить эту выдуманную ситуацию, женщине сказали следовать инструкциям. По наводке злоумышленников свердловчанка купила смартфон, после чего пошла в банк, где сняла 108 тысяч рублей с карты.
Затем она дала аферистам доступ к своему телефону и внесла средства на счета мошенников. В полицию пришел сын пострадавшей, пишет «КП-Екатеринбург». Написать заявление получилось не сразу из-за конфликта в полиции.
Мы 40 минут ждали сотрудника. Когда он пришел, начал грубить. Спросил: «Че приперлись?» — пожаловался мужчина.
Тогда сын принял решение вызвать полицейских домой. Там он оформил заявление, а также жалобу на полицейского, который ему нахамил.
Ранее в Дегтярске мошенница собирала деньги на «лечение» солдата СВО.