Жителя Камышлова осудили на 10 лет за изнасилование 13-летней сестры

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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После происшествия пострадавшая девочка пыталась покончить с собой. Ее удалось спасти, пишет «КП-Екатеринбург».
Мужчина отправится в колонию строгого режима. Кроме отбывания наказания его обязали выплатить девочке 450 тысяч рублей. Знакомые рассказали, что перед тем, как его задержала полиция, осужденный отрицал свою вину.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина дважды изнасиловал дочь своей бывшей сожительницы. Девушка в какой-то момент сумела вырваться и сообщила в полицию. Злоумышленник успел скрыться. Сейчас его ищут правоохранители.