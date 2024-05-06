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Жителя Камышлова осудили на 10 лет за изнасилование 13-летней сестры

Жителя Камышлова осудили на 10 лет за изнасилование 13-летней сестры

6 мая 2024, 05:51
Фото: 1MI
Мужчину из Камышлова приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование 13-летней сводной сестры.

После происшествия пострадавшая девочка пыталась покончить с собой. Ее удалось спасти, пишет «КП-Екатеринбург».

Мужчина отправится в колонию строгого режима. Кроме отбывания наказания его обязали выплатить девочке 450 тысяч рублей. Знакомые рассказали, что перед тем, как его задержала полиция, осужденный отрицал свою вину.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина дважды изнасиловал дочь своей бывшей сожительницы. Девушка в какой-то момент сумела вырваться и сообщила в полицию. Злоумышленник успел скрыться. Сейчас его ищут правоохранители.

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