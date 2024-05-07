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Published Сегодня, 13:35

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Почти 6 тысяч жителей Свердловской области покусали клещи

36 жителей Свердловской области госпитализировали после укусов клещей

7 мая 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney

Почти 6 тысяч жителей Свердловской области покусали клещи

Клещи покусали 5713 жителей Свердловской области с начала весны.

Недавно активность клещей стала меньше в связи с погодой. Однако медики предупреждают, что скоро они активизируются вновь.

Всего в лабораториях специалисты исследовали полторы тысячи клещей, отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Возбудителей энцефалита нашли в 0,6% пробах, эрлихиоза — в 3,3% пробах, анаплазмоза — в 0,5%. В 39,5% проб специалисты нашли возбудитель боррелиоза. Это самые распространенные клещевые заболевания.

Возможных заболевших энцефалитом отвезли в больницы, это пять человек. С подозрением на боррелиоз туда же отправили еще 31 жителя.

Ранее сообщалось, что в регионе выросло количество клещей в сравнении с прошлым годом.

Борьба с клещами началась в Екатеринбурге
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Роспотребнадзор#Клещи#Весна#Медики#Боррелиоз#Энцефалит#Клещ#18+#Екатеринбург
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