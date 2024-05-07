36 жителей Свердловской области госпитализировали после укусов клещей

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Недавно активность клещей стала меньше в связи с погодой. Однако медики предупреждают, что скоро они активизируются вновь.
Всего в лабораториях специалисты исследовали полторы тысячи клещей, отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Возбудителей энцефалита нашли в 0,6% пробах, эрлихиоза — в 3,3% пробах, анаплазмоза — в 0,5%. В 39,5% проб специалисты нашли возбудитель боррелиоза. Это самые распространенные клещевые заболевания.
Возможных заболевших энцефалитом отвезли в больницы, это пять человек. С подозрением на боррелиоз туда же отправили еще 31 жителя.
Ранее сообщалось, что в регионе выросло количество клещей в сравнении с прошлым годом.