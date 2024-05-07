Астрономы зарегистрировали сильнейшую за 10 лет вспышку на Солнце

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Как проинформировала «Новая Хакасия», астрономы отзываются об этом событии как о выдающемся.
В течение последних дней учащение вспышек отметили в северном солнечном полушарии, благодаря чему даже люди, проживающие в южных широтах Земли, смогли увидеть полярные сияния.
6 мая после того, как Солнце зашло, о красном сиянии сообщили жители Ленинградской и Московской областей, а также те, кто проживает в южных регионах России. Впрочем, ученые ожидают скорого завершения сезона наблюдений в связи с приходом ему на смену времени белых ночей.
В Лаборатории солнечной астрономии рассказали, что Земля сейчас окутана космической плазмой, что может быть чревато проблемами с аппаратурой, работающей на орбите, а также ухудшением самочувствия у метеочувствительных людей. Примечательно, что магнитные бури обычно регистрируют лишь через некоторое время после взрыва, ведь плазма достигает Земли не сразу.
Сильную бурю зафиксировали в ночь на 6 мая вскоре после полуночи: ее начало совпало по времени с северным сиянием у северного горизонта, а длилась она до утра.
Цикл солнечной активности насчитывает 11 с половиной лет. Пик этого цикла ожидается в 2024–2025 годах и, по прогнозам астрономов, не достигнет возможных максимумов.