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Published Сегодня, 15:34

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Updated Сегодня, 15:35

Астрономы зарегистрировали сильнейшую за 10 лет вспышку на Солнце

Астрономы зарегистрировали сильнейшую за 10 лет вспышку на Солнце

7 мая 2024, 15:34
Фото: Изображение Midjourney
Одна из наиболее значительных за последнее время вспышек на Солнце была зафиксирована 6 мая 2024 года, мощность ее достигла Х4,5. За последние 10 лет удалось засвидетельствовать лишь четыре подобных вспышки.

Как проинформировала «Новая Хакасия», астрономы отзываются об этом событии как о выдающемся.

В течение последних дней учащение вспышек отметили в северном солнечном полушарии, благодаря чему даже люди, проживающие в южных широтах Земли, смогли увидеть полярные сияния.

6 мая после того, как Солнце зашло, о красном сиянии сообщили жители Ленинградской и Московской областей, а также те, кто проживает в южных регионах России. Впрочем, ученые ожидают скорого завершения сезона наблюдений в связи с приходом ему на смену времени белых ночей.

В Лаборатории солнечной астрономии рассказали, что Земля сейчас окутана космической плазмой, что может быть чревато проблемами с аппаратурой, работающей на орбите, а также ухудшением самочувствия у метеочувствительных людей. Примечательно, что магнитные бури обычно регистрируют лишь через некоторое время после взрыва, ведь плазма достигает Земли не сразу.

Сильную бурю зафиксировали в ночь на 6 мая вскоре после полуночи: ее начало совпало по времени с северным сиянием у северного горизонта, а длилась она до утра.

Цикл солнечной активности насчитывает 11 с половиной лет. Пик этого цикла ожидается в 2024–2025 годах и, по прогнозам астрономов, не достигнет возможных максимумов.

#Общество
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