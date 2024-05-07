Астрономы зарегистрировали сильнейшую за 10 лет вспышку на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии рассказали, что Земля сейчас окутана космической плазмой, что может быть чревато проблемами с аппаратурой, работающей на орбите, а также ухудшением самочувствия у метеочувствительных людей. Примечательно, что магнитные бури обычно регистрируют лишь через некоторое время после взрыва, ведь плазма достигает Земли не сразу.