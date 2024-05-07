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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:40

Автомобиль сбил курьера на велосипеде в Екатеринбурге

Автомобиль сбил курьера на велосипеде в Екатеринбурге

7 мая 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сбили курьера, который ехал на велосипеде. Происшествие случилось на улице Щербакова.

По предположению очевидцев, пострадавшего сбили насмерть. Велосипед от удара откинуло в сторону, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».

Подробности случившегося ДТП в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 19 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле 12-летняя девочка на велосипеде ехала по проезжей части и, свернув влево, столкнулась с легковым транспортом. В результате аварии девочка получила различные повреждения.

Пострадавшую сначала положили в больницу, а затем выписали ее домой для амбулаторного лечения.

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