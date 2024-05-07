Автомобиль сбил курьера на велосипеде в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По предположению очевидцев, пострадавшего сбили насмерть. Велосипед от удара откинуло в сторону, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».
Подробности случившегося ДТП в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 19 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле 12-летняя девочка на велосипеде ехала по проезжей части и, свернув влево, столкнулась с легковым транспортом. В результате аварии девочка получила различные повреждения.
Пострадавшую сначала положили в больницу, а затем выписали ее домой для амбулаторного лечения.