Блогер обвинил врачей Нижнего Тагила в смерти своего отца

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
В начале 2024 года у местного жителя выявили злокачественную опухоль пищевода. Из-за заболевания мужчина не мог нормально питаться. Для того, чтобы как-то облегчить ситуацию, ему была установлена гастростома. Также ему назначили химиотерапию, пишет Е1.
Когда тагильчанин проходил третий курс химиотерапии, у него открылось желудочное кровотечение. Из-за этого гастростому пришлось удалить, однако состояние пациента ухудшалось. Спустя несколько дней его жена вызвала скорую, и мужчину доставили в инфекционную больницу. 22 апреля он скончался.
Известно, что первые признаки онкологии у горожанина начались за пару месяцев до того, как у него обнаружили опухоль. Сначала ему диагностировали гастрит, а позже, во время ФГДС, выявили рак.
По словам сына умершего, перед началом третьего курса химиотерапии у мужчины оказались плохие результаты анализа крови. Однако курс отменять не стали. Когда его состояние ухудшилось, сын, живущий в Екатеринбурге, поехал в Нижний Тагил. Перед этим ему сообщили, что отца переводят в реанимацию.
Утром он узнал, что отец умер. Причиной смерти стали метастазы, заражение крови, пневмония легкого. Мужчина не понимает, почему отцу начали проводить новый курс химиотерапии, имея плохие результаты анализов. В связи с этим он обратился в СК.
Напомним, в Екатеринбурге мать умершей 11-летней девочки обвиняет врачей в халатном отношении к ее дочери.