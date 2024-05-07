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Более 50 тысяч доз вакцины от кори и краснухи поступило в Свердловскую область

Более 50 тысяч доз вакцины от кори и краснухи поступило в Свердловскую область

7 мая 2024, 10:11
Фото: 1MI
В Свердловскую область привезли более 50 тысяч доз вакцины от краснухи, кори и паротита.

С начала 2024 года в регионе было зарегистрировано более 100 случаев заражения корью детей и взрослых. Запланированная прививочная кампания вернулась в прежние объемы после коронавируса, рассказал свердловский эксперт по медпрофилактике Александр Харитонов.

При этом случаи заболевания паротитом и краснухой в течение 2023 года в области не регистрировались. Врачи напомнили, что корь передается воздушно-капельным путем и без прививки ею можно заболеть даже не контактируя с болеющим человеком.

Сейчас данная вакцина есть во всех городах региона.

Напомним, в апреле 2024 года в Свердловской области появилось 200 тысяч доз вакцины, которой можно прививаться от клещевого энцефалита.

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