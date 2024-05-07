Более 50 тысяч доз вакцины от кори и краснухи поступило в Свердловскую область

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
С начала 2024 года в регионе было зарегистрировано более 100 случаев заражения корью детей и взрослых. Запланированная прививочная кампания вернулась в прежние объемы после коронавируса, рассказал свердловский эксперт по медпрофилактике Александр Харитонов.
При этом случаи заболевания паротитом и краснухой в течение 2023 года в области не регистрировались. Врачи напомнили, что корь передается воздушно-капельным путем и без прививки ею можно заболеть даже не контактируя с болеющим человеком.
Сейчас данная вакцина есть во всех городах региона.
Напомним, в апреле 2024 года в Свердловской области появилось 200 тысяч доз вакцины, которой можно прививаться от клещевого энцефалита.