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Posted Вчера, 23:01

Published Вчера, 23:01

Modified Вчера, 23:01

Updated Вчера, 23:01

Буцаев: России требуется система распределения продуктов с истекающим сроком годности

Буцаев: России требуется система распределения продуктов с истекающим сроком годности

6 мая 2024, 23:01
Фото: 1MI
В Российском экологическом операторе выступили с инициативой по разработке системы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности и об учреждении оператора данной системы.

РЭО разработал предложения в соответствии с требованиями Концепции по минимизации образования отходов в РФ. Документ направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, сообщает 56orb.ru.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Российской Федерации образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания в год, а потери продовольственных товаров достигают более 40%. Следует отметить, что следствием накопления такого количества пищевых отходов является образование свыше 2 млн тонн свалочного газа. Стоимость неиспользованных продуктов питания превышает 1,6 трлн рублей — это 12% оборота розничной торговли продуктами питания в РФ. Проблему можно решить, разработав систему распределения продуктов питания преимущественно с истекающим сроком годности. Также в стране необходимо учредить оператора, контролирующего распределение продуктов в рамках указанной системы.

К разработке системы следует привлечь специализированные организации, а также сельхозпредприятия и компании сферы пищепрома, оптово-розничной торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса.

По словам директора по устойчивому развитию РЭО Игоря Забралова, главный принцип работы системы — сбор оператором продовольствия, пригодного к употреблению, и его распределение между социально незащищенными категориями населения Российской Федерации. Оператором системы следует назначить благотворительную организацию, которая ответственна за процесс сбора и передачи продовольствия.

Данная организация будет взаимодействовать с сельскохозяйственными предприятиями, компаниями пищевой промышленности и оптово-розничной торговли, а также с предприятиями общепита и гостиничного бизнеса.

Чтобы система распределения продуктов питания работала эффективно, следует разработать и внести коррективы в законодательство в сфере ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания и передачи излишков продтоваров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.

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