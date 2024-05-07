Буцаев: России требуется система распределения продуктов с истекающим сроком годности

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Российской Федерации образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания в год, а потери продовольственных товаров достигают более 40%. Следует отметить, что следствием накопления такого количества пищевых отходов является образование свыше 2 млн тонн свалочного газа. Стоимость неиспользованных продуктов питания превышает 1,6 трлн рублей — это 12% оборота розничной торговли продуктами питания в РФ. Проблему можно решить, разработав систему распределения продуктов питания преимущественно с истекающим сроком годности. Также в стране необходимо учредить оператора, контролирующего распределение продуктов в рамках указанной системы.