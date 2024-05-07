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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Четыре выходных будут дождливыми в Нижнем Тагиле

Четыре выходных будут дождливыми в Нижнем Тагиле

7 мая 2024, 08:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ближайшие четыре дня будут дождливыми и ветреными.

В Нижнем Тагиле 9 мая будет +6 градусов. Ветер в этот день достигнет 13 метров в секунду. Утром вероятен дождь, следует из данных сайта Гисметео.

10 мая в городе будет +5 градусов, а ветер дойдет до отметки в 15 метров в секунду. Синоптики ожидают в этот день мокрый снег. В субботу, 11 мая, утром вероятен дождь, днем воздух разогреется до +8 градусов. Ветер достигнет 13 метров в секунду.

В воскресенье, 12 мая, утро также будет с осадками в виде дождя. Днем будет +9 градусов. Ветер достигнет 11 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что снегопад в сменится теплой погодой. 8 мая воздух прогреется до +20 градусов.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Выходные#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Пасмурная погода#Екатеринбург
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