Четыре выходных будут дождливыми в Нижнем Тагиле

10 мая в городе будет +5 градусов, а ветер дойдет до отметки в 15 метров в секунду. Синоптики ожидают в этот день мокрый снег. В субботу, 11 мая, утром вероятен дождь, днем воздух разогреется до +8 градусов. Ветер достигнет 13 метров в секунду.