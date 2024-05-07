Четыре выходных будут дождливыми в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Нижнем Тагиле 9 мая будет +6 градусов. Ветер в этот день достигнет 13 метров в секунду. Утром вероятен дождь, следует из данных сайта Гисметео.
10 мая в городе будет +5 градусов, а ветер дойдет до отметки в 15 метров в секунду. Синоптики ожидают в этот день мокрый снег. В субботу, 11 мая, утром вероятен дождь, днем воздух разогреется до +8 градусов. Ветер достигнет 13 метров в секунду.
В воскресенье, 12 мая, утро также будет с осадками в виде дождя. Днем будет +9 градусов. Ветер достигнет 11 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что снегопад в сменится теплой погодой. 8 мая воздух прогреется до +20 градусов.