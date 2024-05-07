Два пьяных пассажира автобуса в Екатеринбурге устроили дебош

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Мужчины зашли в автобус и стали отказываться оплачивать проезд. При этом они ругались, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также агрессивные екатеринбуржцы пытались напасть на кондуктора, которая требовала у них денег за поездку в общественном транспорте.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина, зашедший в троллейбус, стал отказываться отдавать деньги за проезд и скандалить. При этом он нецензурно ругался. В какой-то момент другому пассажиру удалось высадить дебошира на одной из остановок.