Два пьяных пассажира автобуса в Екатеринбурге устроили дебош

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина, зашедший в троллейбус, стал отказываться отдавать деньги за проезд и скандалить. При этом он нецензурно ругался. В какой-то момент другому пассажиру удалось высадить дебошира на одной из остановок.