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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Два пьяных пассажира автобуса в Екатеринбурге устроили дебош

Два пьяных пассажира автобуса в Екатеринбурге устроили дебош

7 мая 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
Пьяные пассажиры автобуса №51 в Екатеринбурге устроили скандал. Инцидент случился 7 мая 2024 года.

Мужчины зашли в автобус и стали отказываться оплачивать проезд. При этом они ругались, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также агрессивные екатеринбуржцы пытались напасть на кондуктора, которая требовала у них денег за поездку в общественном транспорте.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина, зашедший в троллейбус, стал отказываться отдавать деньги за проезд и скандалить. При этом он нецензурно ругался. В какой-то момент другому пассажиру удалось высадить дебошира на одной из остановок.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Деньги#Автобус#Скандал#Пассажиры#ЧП#Проезд#Общественный транспорт#Дебош#18+#Екатеринбург#Кондуктор#Инцидент
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