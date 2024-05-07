Екатеринбург встал в 9-балльных пробках из-за репетиция парада Победы

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Утром во вторник, 7 мая, центр Екатеринбурга встал в 9-балльных пробках. Об этом говорят данные сервиса Яндекс.Карты.
Екатеринбуржцы жаловались на массовые опоздания на работу. Проезд в часы пик был сильно затруднен на кольце на улице Малышева. Также дорожная ситуация была осложнена на Московской, Челюскинцев, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Карла Либкнехта и Белинского.
Сейчас ситуация постепенно улучшается: дорожные пробки, по данным Яндекс.Карт на 11:30, оцениваются в 7 баллов.
Дорожное движение на центральных улицах в уральской столице 7 мая закрыто с 5 утра и до 12 часов дня. Кроме того, ограничено передвижение на любых транспортных средствах.
Накануне, 6 мая, репетиция парада Победы прошла в Нижнем Тагиле.