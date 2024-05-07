tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Жители Екатеринбурга массово опоздали на работу из-за репетиции парада

Екатеринбург встал в 9-балльных пробках из-за репетиция парада Победы

7 мая 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney

Жители Екатеринбурга массово опоздали на работу из-за репетиции парада

Автолюбители в Екатеринбурге утром стояли в 9-балльных пробках из-за проведения репетиции к параду Победы.

Утром во вторник, 7 мая, центр Екатеринбурга встал в 9-балльных пробках. Об этом говорят данные сервиса Яндекс.Карты.

Екатеринбуржцы жаловались на массовые опоздания на работу. Проезд в часы пик был сильно затруднен на кольце на улице Малышева. Также дорожная ситуация была осложнена на Московской, Челюскинцев, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Карла Либкнехта и Белинского.

Сейчас ситуация постепенно улучшается: дорожные пробки, по данным Яндекс.Карт на 11:30, оцениваются в 7 баллов.

Дорожное движение на центральных улицах в уральской столице 7 мая закрыто с 5 утра и до 12 часов дня. Кроме того, ограничено передвижение на любых транспортных средствах.

Накануне, 6 мая, репетиция парада Победы прошла в Нижнем Тагиле.

Автомобили встали в пробки в центре Нижнего Тагила из-за репетиции парада Победы
Узнать подробнее
Читайте также:
Разбитые дороги в Новоасбесте: нарушение контракта и повреждение инфраструктурыВ Екатеринбурге надеются победить пробки с помощью выделенных полос для транспортаМузыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
#Дарья Бобровицкая#Общество#Транспорт#Дороги#Дорожное движение#Парад победы#Репетиция#Екатеринбург#Пробки
Подпишитесь
Музыканты, техника и военные: в Нижнем Тагиле прошла репетиция парада Победы
Вчера, 15:49
Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»
Вчера, 08:41
Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем
Вчера, 05:03
Писатель Виталий Костромин умер в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:02
«Водоканал-НТ» получил предостережения за выбросы вредных веществ
Вчера, 08:20
Автомобили встали в пробки в центре Нижнего Тагила из-за репетиции парада Победы
Вчера, 14:21
"