Екатеринбург встал в 9-балльных пробках из-за репетиция парада Победы

Екатеринбуржцы жаловались на массовые опоздания на работу. Проезд в часы пик был сильно затруднен на кольце на улице Малышева. Также дорожная ситуация была осложнена на Московской, Челюскинцев, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Карла Либкнехта и Белинского.