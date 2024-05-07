Еще один житель горящей высотки в Екатеринбурге сумел спастись с помощью пожарных

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Екатеринбурге пожарные продолжают операцию по спасению жителей горящей многоэтажки на улице Союзной, 2. Одному мужчине, который сидел на карнизе окна, спустили трос, за который он смог ухватиться, рассказал Ura.ru один из очевидцев.
Трос жильцу спустили с крыши. Ухватившись за него, он смог встать на кондиционер, а затем с помощью молотка, который ему также передали спасатели, разбил окно в квартире и влез внутрь.
Напомним, что источник возгорания находился в квартире на 21 этаже. Ранее, пытаясь спастись, один из жильцов повис на своем балконе, но не удержался и упал.
Тушение пожара осложняется тем, что спецтехника не может пробиться к месту ЧП из-за большого количества припаркованных автомобилей.