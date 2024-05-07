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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

Жителя горящей высотки в Екатеринбурге спасли пожарные

Еще один житель горящей высотки в Екатеринбурге сумел спастись с помощью пожарных

7 мая 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney

Жителя горящей высотки в Екатеринбурге спасли пожарные

Мужчина сидел на карнизе окна многоэтажки на улице Союзной в Екатеринбурге, пока пожарные не спустили ему трос.

В Екатеринбурге пожарные продолжают операцию по спасению жителей горящей многоэтажки на улице Союзной, 2. Одному мужчине, который сидел на карнизе окна, спустили трос, за который он смог ухватиться, рассказал Ura.ru один из очевидцев.

Трос жильцу спустили с крыши. Ухватившись за него, он смог встать на кондиционер, а затем с помощью молотка, который ему также передали спасатели, разбил окно в квартире и влез внутрь.

Напомним, что источник возгорания находился в квартире на 21 этаже. Ранее, пытаясь спастись, один из жильцов повис на своем балконе, но не удержался и упал.

Тушение пожара осложняется тем, что спецтехника не может пробиться к месту ЧП из-за большого количества припаркованных автомобилей.

Из окна во время пожара в Екатеринбурге выпрыгнул человек
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Пожарные#Окно#Возгорание#Спасение человека#18+#Екатеринбург
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